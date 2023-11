"I monologhi della vagina", continuano a Formigine gli eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

Prosegue il calendario di iniziative organizzate nel Comune di Formigine in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Domenica 3 dicembre alle ore 17.30 l’Auditorium Spira mirabilis ospiterà “I monologhi della vagina”, spettacolo di beneficenza liberamente tratto dalla celebre opera teatrale portata in scena oltre 20 anni fa da Eve Ensler e frutto di numerose interviste a donne di ogni età, razza, religione e classe sociale. Con humor trasgressivo, è la vagina a prendere la parola per raccontare e raccontarsi attraverso monologhi seri, divertiti, fantasiosi o drammatici.

A cura di Pro Loco Formigine Oltre il Castello, la serata sarà un manifesto contro la violenza; oggi più che mai un impegno fondamentale per l’intera collettività.

Dichiara l’Assessore alle Pari Opportunità Roberta Zanni: “Ogni giorno assistiamo a episodi drammaticamente gravi di femminicidi. Negli ultimi, terribili casi, si aggiunge anche la violenza assistita da minori, abuso psicologico che tocca i bambini e, inevitabilmente, li segna a vita. Per questo è importante parlarne e lavorare tutti insieme, donne e uomini, per costruire una società che incoraggi le donne a denunciare ogni forma di violenza, da quella fisica a quella psicologica ed economica, maltrattamenti sicuramente meno visibili ma ugualmente dolorosi per le vittime”.

Ingresso a offerta libera. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Centro Antiviolenza Distrettuale Tina. Maggiori informazioni e prenotazioni: vdayprovincia@gmail.com - 389 2361787.