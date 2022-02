"Mio eroe", la guerra contemporanea nel monologo di Giuliana Musso al Teatro Troisi

Vincitore del premio Cassino OFF 2017, il monologo “Mio eroe” di e con Giuliana Musso sarà ospitato al Teatro Troisi di Nonantola sabato 19 febbraio alle ore 21.00. L’attrice, regista e drammaturga - una delle personalità più interessanti del teatro italiano contemporaneo - presenta uno spettacolo il cui tema generale è la guerra contemporanea, il soggetto è ispirato alla biografia di alcuni dei 53 militari italiani caduti in Afghanistan durante la missione ISAF (2001- 2014), la voce è quella delle loro madri.

Lo spettacolo “Mio Eroe” è stato selezionato da Italian Playwright Project 2017/2019, presentato a New York, tradotto e pubblicato nel 2019.

Le madri testimoniano con devozione la vita dei figli che non ci sono più, ne ridisegnano il carattere, il comportamento, gli ideali. Costruiscono un altare di memorie personali che trabocca di un naturale amore per la vita. Cercano parole e gesti per dare un senso al loro inconsolabile lutto ma anche all’esperienza della morte in guerra, in tempo di pace. Nell’alveo di questi racconti intimi, a tratti lievi a tratti drammatici, prende però forza e si fa spazio un discorso etico e politico. In Mio Eroe, la voce stigmatizzata della madre dolorosa, da sempre sequestrata nello spazio dei sentimenti, si apre un varco, esce dagli stereotipi, e si pone interrogativi puntuali sulla logica della guerra, sull’origine della violenza come sistema di soluzione dei conflitti, sul mito dell’eroe e sulla sacralità della vita umana.

Il dolore delle madri può superare la retorica militaristica che ci impedisce di ragionare sulla guerra quando siamo difronte al feretro coperto dal tricolore e affonda con la forza dei sentimenti in una più autentica ricerca di verità. In queste testimonianze femminili il tema della pace e il tema della maternità risuonano per quello che ancora sono: pubblicamente venerati e segretamente dileggiati.

Solo alla fine del monologo sarà forse visibile, come una filigrana in controluce, che la voce delle madri piangenti è la voce della razionalità umana.

Giuliana Musso, classe 1970, vicentina d’origine e udinese d’adozione. Attrice, ricercatrice, autrice, Premio della Critica ANCT 2021, Premio Cassino Off 2017 e Premio Hystrio 2017 per la drammaturgia, è tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine. I suoi testi sono stati pubblicati e tradotti in antologie, raccolte e riviste. Nel 2021 sono stati pubblicati dalla casa editrice Scalpendi La fabbrica dei preti, Mio eroe e Dentro. Una storia vera, se volete. Dal 2008 La Corte Ospitale di Rubiera (RE), è la sua casa di produzione.

Biglietteria: martedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 16.00 alle 19.00, e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Prenotazioni telefoniche 059 896535 il martedì e il sabato dalle 16.00 alle 19.00; oppure via mail: teatrotroisinonantola@ater.emr.it. È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli anche online direttamente dal sito: www.vivaticket.it.