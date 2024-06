A Montale quattro serate in compagnia dei burattini

Risate senza età al Parco Grizzaga di Montale, teatro all’aperto della rassegna “In baracca nel Parco”, ciclo di serate dedicate ai bambini e alle famiglie, in compagnia dei burattini e delle maschere tradizionali.

Ad inaugurare la rassegna, mercoledì 12 giugno, sarà lo spettacolo “A spasso con Sandrone” di Giorgio Gabrielli, una rappresentazione piena di sorprese, in cui nessuno vuole stare al proprio posto, a partire dal burattinaio, che si muove tra i diversi palcoscenici e si trasforma di volta in volta in attore e pupazzo, animatore e oggetto animato.

“In baracca nel Parco” proseguirà il 19 giugno e il 26 giugno sempre al Parco Grizzaga, rispettivamente con “La fiaba del naso d’argento” del Burattinificio Mangiafoco e “Re Teordoro di Vallecupa” de I burattini della Commedia. Per l’ultima data, invece, la rassegna “trasloca” a Castelnuovo Rangone, al Parco Artemisia Gentileschi di via Picasso, dove giovedì 4 luglio andrà in scena lo spettacolo di teatro di figura “Biancaneve”, di e con Giancarlo Vulpes e Ada Mirabassi.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, inizieranno alle 21, e per l’occasione sarà possibile cenare con gnocco e tigelle grazie al Circolo Auser Parco Grizzaga.