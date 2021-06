Montale, in cammino alla scoperta della Via Vandelli

In cammino alla scoperta della Via Vandelli, accompagnati da suggestioni sonore tra poesie, musica e testimonianze. Sabato 12 e domenica 13 giugno va in scena “Lettere anonime per un camminatore”, percorso itinerante sonoro attraverso la frazione di Montale, nel quale lo spettatore è chiamato a mettersi in cammino, in una relazione allo stesso tempo di connessione con il luogo – strade, edifici, traffico, odori, colori, parole, passanti – e di isolamento nell’ascolto.

In cuffia, una composizione musicale che intreccia una lettera d’amore con alcune voci in presa diretta dagli abitanti del paese stesso. Questa performance site-specific viene costruita appositamente per ogni città, quartiere o paese attraversato, grazie a una residenza nel luogo da parte del collettivo artistico Amigdala e una progressiva scoperta della sua storia e dei suoi abitanti.

Ogni nuova versione della performance è quindi diversa e unica, e in questa tappa “Lettere anonime per un camminatore” incontra Montale e le storie che ruotano attorno alla storica Via Vandelli, quel tratto dell’antica strada commerciale e militare realizzata a metà del XVIII secolo per collegare il Ducato di Modena e Massa.

La performance prodotta da Amigdala, in collaborazione col Comune di Castelnuovo Rangone e il sostegno di Fondazione di Modena e Regione Emilia Romagna, è stata ideata da Sara Garagnani, Meike Clarelli, Gabriele Dalla Barba e Federica Rocchi, con le voci di Beatrice Schiros e alcuni testimoni montalesi, drammaturgia originale di Gabriele Dalla Barba, musica originale di Meike Clarelli, cura visiva di Sara Garagnani e cura di Federica Rocchi.

L'iniziativa è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su eventbrite.com, dove c'è la possibilità di scegliere l'orario della performance (partenze ogni 10 minuti per uno spettatore singolo) nella fascia oraria 9-12 oppure 17-21. Il ritrovo è al Parco della Terramara di Montale, per partecipare sono necessarie scarpe comode, smartphone e auricolari (per informazioni: 059-8777673 o info@collettivoamigdala.com).

Per chi volesse c'è anche la possibilità di effettuare una visita guidata gratuita al Parco archeologico della Terramara dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30, con prenotazione al numero 335-8136948 o via mail museo@parcomontale.it.