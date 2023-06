“Montale è un classico”, a Villa Berti musiche di Verdi e Mahler

Indirizzo non disponibile

Si rinnova l’appuntamento con la musica classica nelle location più suggestive del territorio montalese. Venerdì 23 giugno sarà Villa Berti ad ospitare “Montale è un classico”, rassegna concertistica organizzata da Rosso Tiepido e promossa dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, con direzione artistica di Morgana Rudan e il contributo di Fondazione di Modena, nell'ambito di Coordinate Artistiche.

Nell’incantevole complesso di via della Chiesa andrà in scena dalle 21 “Estratti Orchestrali”, con un programma di musiche del repertorio orchestrale per quintetto di Verdi, Mahler, Korsakov e Dvorak, eseguito dal Quintetto Fedro composto da Emma Longo al flauto, Paolo Vivaldelli all'oboe, Davide Pellegri al clarinetto, Augusto Palumbo al fagotto e Lara Eccher al corno. L’ensemble nasce nel periodo della pandemia, con gli allievi della classe di musica da camera del Maestro Michele Marasco del Conservatorio “Vecchi-Tonelli” di Modena e con gli allievi della medesima classe del Maestro Guido Corti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna.

La rassegna proseguirà poi il 30 giugno con “Note d’estate” all'Agriturismo La Corte e il 2 luglio la serata finale nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, dove, in collaborazione con gli Amici della Musica di Modena, andrà in scena “Dal sacro alla danza. Viaggio attraverso la bellezza della musica”.