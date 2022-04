A Pasquetta torna l'appuntamento con Montale in Fiore

Lunedì 18 Aprile dalle 08.00 alle 20.00 torna Montale in Fiore. La manifestazione, patrocinata dal Comune, avrà luogo in zona Piazza Braglia - Via Cavani - Via S. Giuseppe a Montale e comprende una vasta gamma di espositori, tra cui il mercatino toscano, il mercato dei fiori, il mercato dell'arte e dell'ingegno ed espositori d'auto d'epoca, nonchè le aziende agricole locali e gli ambulanti di Castelvetro.