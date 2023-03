Montecuccolo in bianco, ciaspolata fuori porta con Walk-In

Ritrovo ore 14. Rientro previsto per le 17.30 circa.

Quando Dal 04/03/2023 al 04/03/2023 Ritrovo ore 14. Rientro previsto per le 17.30 circa.

"Grazie alle nevicate di questa settimana, abbiamo l'occasione unica di partire già da Pavullo paese con le ciaspole ai piedi! Puntiamo al castello di Montecuccolo, il cuore simbolico e storico del Frignano reso ancora più magico dalla sua veste bianca, e da qui godremo di un'ampia visuale di tutto l'Appennino innevato. Calpestando antichissime vie di pellegrinaggio e passaggio - la Via Romea Nonantolana occidentale e la Via Vandelli - potremo tornare un po bambini inoltrandoci nel suo bosco incantato, accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino".



Sabato 4 marzo, ritrovo ore 14 presso il parcheggio della pizzeria Virtus a Pavullo. Difficoltà: 6km circa, 330m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking alte alla caviglia, abbigliamento comodo e caldo a strati, berretto e guanti, merenda, 1l acqua o tisana a testa, giacca impermeabile, bastoncini da trekking, ciaspole (se non possedute, la guida vi darà indicazioni per il noleggio). Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness e guida GAE): 3408628932.