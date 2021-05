"Morari Lucem": inaugura la mostra di Tommaso Giusti al Gate26A

"Sono certo di essere un uomo prima di essere un pittore. La mia pittura non si é mai allontanata troppo da dove sta la mia umanità"

Sabato 15 maggio, in occasione della notte dei Musei, Gate 26A riapre le porte presentando un giovane artista del territorio: "Morari Lucem", di Tommaso Giusti. La mostra sarà visitabile fino al 6 Giugno: dal lunedì al venerdì su appuntamento, sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00.

L'artista

Tommaso Giusti nasce il 31 marzo 1997 a Pavullo nel Frignano (MO). Dopo il diploma, nel 2016, presso l’Istituto d’Arte Adolfo Venturi (MO) con indirizzo in Arti Figurative si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove rimarrà fino al 2019. In seguito decide di intraprendere un percorso artistico e di vita autonomo tornando nella sua terra natia.

Viene selezionato per la shortlist del "Premio COMBAT PRIZE 2020" ed anche per la preselezione dell' IX Edizione “Premio Fondazione VAF. Posizioni attuali dell’arte italiana”. Nel 2020 fa parte della mostra collettiva, "Premio COMBAT PRIZE 2020", presso i Granai di Villa Mimbelli (comune di Livorno) a cura di Lorenzo Balbi, Kiki Mazzucchelli e Francesca Baboni. Molteplici sono le sue pubblicazioni: Catalogo Premio COMBAT PRIZE 2020, ESPOARTE a cura di Livia Savorelli e Matteo Galbiati, "Speciale pittura volume 2: Next Gen", “Le direttive per una nuova sacralità contemporanea” di Pietro Bazzoli.