Mast Còt: appuntamento a Spilamberto tra cottura del mosto e street food

Sabato 1 e domenica 2 settembre, torna a Spilamberto "Mast Còt", la festa tradizionale della cottura del mosto che rinnova la sua tradizione millenaria.

Come di consueto, in Piazzale Rangoni si terrà la cottura del mosto, a cura delle Comunità della Consorteria che sveleranno i segreti per la produzione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM).

Via San Giovanni si conferma la via dedicata ai bambini, mentre l'Ex Formaggiaia di Rocca Rangoni ospiterà una mostra ad ingresso gratuito dedicata alla storia della città. Nella corte della Rocca, saranno invece esposte botti e attrezzature per la produzione di Aceto Balsamico Tradizionale.

Nell'ambito dell'iniziativa, dalle 18 alle 21 ci sarà anche Stuzzicalamberto: percorsi enogastronomici a caccia delle tipicità locali all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena preparate da Bar, Ristoranti, Forni, Gastronomie e Associazioni di Spilamberto.

Infine, in Piazza Sassatelli si terrà il "Made in Spilla street food e buskers", uno street food completamente spilambertese di bar, pizzerie, ristoranti e associazioni Made in Spilla. In programma musica dal vivo, buskers e mercatino dell’artigianato.