Al via la mostra con le opere di Daniela Alfarano presso Marco Bertoli Art Consulting

Piume e Mari sono i protagonisti dell'esposizione dell'artista Daniela Alfarano.Realizzate con la tecnica della grafite su carta, le piume e i mari vengono affiancati nella mostra anche da una installazione dal forte significato spirituale. Si tratta di "Angelo", un Vangelo dalla copertina bianca collocato in una teca con un particolare che non può non saltare all'occhio dell'attento osservatore: una piccola e bianca piuma che copre delicatamente la prima lettera, mostrando la parola "Angelo". La piuma ricorda non solo un ornamento pieno di grazia ma soprattutto il volo, immaginario, liberatorio, dedalico, teso a un ricongiungimento dialogico e spirituale che si congiunge alla serie dedicata alle piume, presente alla mostra, realizzata tra il 2019 e 2020 a grafite su carta, intitolata "Un giorno raccoglierò le piume e volerò via". Dalla spiritualità e leggerezza si passa poi alla sublime potenza dell'Oceano, con il trittico del 2021, "Nel puro vero", in cui Daniela Alfarano immortala un mare nella sua immensità e vastità che rievoca il viaggio, in particolare quello interiore attraverso l'ascolto dell'anima.

Opere che prendono vita dalla mano dell'artista, rigorosamente in bianco e nero, dove, attraverso la ricerca continua, nell'ambito del disegno figurativo, l'artista rielabora le sue esperienze personali traducendole in un linguaggio attuale, iconico, fondato su simboli spirituali.

"La mostra dedicata alle opere di Daniela Alfarano - spiega il titolare di Art Consulting, Marco Bertoli - è un viaggio attraverso la visione dell'artista che, con le sue piume, mari e sculture invoca un linguaggio emozionale che colpisce lo spettatore per intensità e profondità. Credo che sia importante dare spazio e sostenere i giovani artisti e soprattutto sia indispensabile dar voce alle tante artiste che popolano il campo dell'arte, che faticano ancora ad avere un riconoscimento in un settore in cui, nonostante tutti i passi avanti compiuti negli ultimi anni, rimane ancora una forte predominanza maschile".

"Piume e mari fanno parte del mio mondo da anni - commenta l'artista, Daniela Alfarano - e li disegno ossessivamente. Li faccio emergere dal bianco del foglio disegnando con la grafite tutto ciò che vi sta attorno, facendo rimanere l'Anima nel foglio. Attraverso la ricerca continua, nell'ambito del disegno figurativo, cerco di rielaborare le mie esperienze personali traducendole in un linguaggio attuale, iconico e spesso fondato su simboli spirituali."

Marco Bertoli è Art Advisor, titolare e socio fondatore dello studio di consulenza MB Art Consulting, oltre che esperto d'Arte da oltre trent'anni. Dal 2005 collabora con la Casa d'aste Christie's a New York e Londra e con altre importanti case d'asta nazionali e internazionali, per l'arte antica e contemporanea e per oggetti da collezione. Ha ricoperto la carica di capo dipartimento per la pittura dell'Ottocento dal 2006 al 2010 per la Casa d'Aste Finarte, ed è stato consulente per il Gotha, Biennale di Parma, dal 2006 al 2008. Nel 2009 ha aperto uno studio a New York, dove dal 2014 al 2017 ha organizzato con l'Istituto Italiano di Cultura una serie di mostre di arte italiana. Negli ultimi anni Bertoli, dopo un master di management dell'arte, si è dedicato maggiormente all'attività di Art Advisory, per investimenti nel mercato dell'arte a favore di importanti collezionisti privati, enti pubblici e banche, e di consulenza per expertise, catalogazione e verifica autenticità delle opere e loro archiviazione.

Daniela Alfarano. Classe1976. Vive e lavora tra Modena e Milano. Esplora attraverso il disegno su tavola il rapporto fra il buio e la luce. Inizia la propria attività espositiva nel 2005 con mostre collettive a Rotterdam e Amsterdam. Ha tenuto mostre personali partecipando anche a esposizioni collettive a livello internazionale in Germania (Rotterdam, Francoforte e Amsterdam) e negli Stati Uniti (New York). A Modena apre il suo studio e avvia collaborazioni per mostre con diverse gallerie, tra le quali ricordiamo: la Galleria D406 e il Festivalfilosofia.

La mostra sarà visitabile da domani 20 novembre fino al 18 dicembre 2021 presso Marco Bertoli Art Consulting in via Farini 56 (dal lunedì al sabato 10.00/13.00 - 15.00/18.00). In ottemperanza alle norme vigenti è richiesto il Green Pass.