Alfonso Frasnedi, inaugura la mostra personale a Lama Mocogno

Sabato 13 agosto alle ore 19.00, a Lama Mocogno, presso le Sale delle Arti in via XXIV Maggio, 2, alla presenza dell'artista, sarà inaugurata la mostra personale di Alfonso Frasnedi “Tra le carte, appunti della memoria”, organizzata da Felsina Factory, a cura di Sandro Malossini.

Le Sale delle Arti del Comune di Lama Mocogno, recentemente inaugurate dopo la ristrutturazione, accoglieranno più di trenta opere su carta dell'artista bolognese, per tanti anni Direttore dell'Istituto d'Arte di Modena. Dalle opere pop degli anni ’60, dove la grammatica del fumetto è stata la protagonista, alle carte realizzate negli anni ’80 e ’90, quando l'azzeramento della figura lo ha

riportato alla stagione informale che lo aveva visto attore fin dai primi anni ‘50.

Alfonso Frasnedi nasce a Bologna nel 1934 e studia pittura con Virgilio Guidi alla locale Accademia di Belle Arti. Attivo dal 1955, già nel 1956 partecipa alla Biennale di Venezia e l’anno seguente viene inserito nel volume di Tristan Sauvage, Pittura italiana del dopoguerra. Nei secondi anni ’50, opera nell’ambito dell’informale europeo, privilegiando il versante materico-gestuale completamente svincolato da esigenze referenziali. Dopo il 1962, al ritorno dalla Francia, l’artista procede a un recupero degli elementi iconici dei fumetti e della pubblicità privilegiando i dettagli e gli inserti onomatopeici. Nel decennio successivo – quando è protagonista di diverse mostre

personali a Milano, Brescia, Torino, New York, Bergamo e Bologna - Frasnedi ritorna a una sorta di neoinformale in cui elementi geometrici e vibrazioni della luce giocano con tagli orizzontali e vibrazioni di colore di forte impatto emozionale. In seguito, la sua pittura si fa più intima ed emozionale privilegiando il colore quale protagonista assoluto, solo ed esclusivo nei suoi aspetti materici ed emozionali senza alcun riferimento figurativo alla rappresentazione di realtà o di natura.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 13 agosto al 18 settembre 2022 nei seguenti orari: al sabato dalle 17.00 alle 19.00 ed alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00. Per visite di gruppi o in altri orari è possibile prendere appuntamento al n. 0536/44003 o scrivendo a: francesco.gherardi@comune.lamamocogno.mo.it.