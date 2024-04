Dall'Ucraina al Novi Park: in mostra "L'ambulanza mitragliata"

L'ambulanza ucraina mitragliata dall’esercito russo diventa “mostra” in Italia. Una delle ambulanze provenienti dalla regione di Kharkiv (Ucraina) sarà esposta in varie città, come simbolo di medici, soccorritori, primi soccorritori e civili diventati vittime dei crimini di guerra della Russia dal 24 febbraio 2022. Dopo aver attraversato tutta l'Ucraina e tanti paesi d'Europa, tra cui Lussemburgo, Belgio, Inghilterra, Austria e Slovacchia, farà la prima tappa del tour italiano a Modena. L'ambulanza verrà successivamente esposta a Bologna, Verona, Brescia, Piacenza, Asti, Torino, Alessandria, Novara, Borgomanero, Gallarate e altre città.

"Nel settembre del 2022 questa ambulanza è stata bersagliata da centinaia di proiettili e dalle schegge dei missili russi, mentre soccorreva un civile. I medici non hanno avuto il tempo per evacuare il ferito, perché appena 30 secondi dopo il loro arrivo, sul luogo cadde la prima mina, danneggiando pesantemente il veicolo", spiega Olena Kim, Portavoce della comunità ucraina a Modena. Che continua: "Oltre ad essere un promemoria degli orrori della guerra, la mostra ha anche una missione. Oggi Mosca deforma in modo preoccupante le notizie creando una “nebbia di guerra” che altera e falsifica la realtà. È alquanto importante portare con coraggio e determinazione le prove tangibili dei feroci massacri perpetrati dell'esercito russo nei confronti popolazione ucraina nel corso di questa terribile invasione. Grazie all'organizzazione no-profit con sede in Lussemburgo, LUkraine, che ha lanciato la campagna, e tante associazioni ucraine del nord Italia, sarà possibile vedere con i propri occhi le reali conseguenze delle azioni dell’esercito russo".

La mostra, ospitata al parco Novi Sad, inaugura sabato 6 aprile alle 10 con, per l'occasione, testimonianze dirette. Si ringraziano le associazioni Leleka ODV, Mriya odv, La Fenice ets e Magica Pysakna, che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento.

Questo mezzo di soccorso fa parte della campagna "Ukraine is calling" lanciata da un'organizzazione no-profit con sede in Lussemburgo, LUkraine, che ha come l’obbiettivo di raccogliere donazioni per l’acquisto di 112 nuove ambulanze per l'Ucraina. Fino ad oggi sono state già acquistate e inviate ben 70 ambulanze. Di queste, 8 sono state consegnate dal Ministero degli Affari Interni del Lussemburgo e 14 ambulanze blindate sono state finanziate dal Ministero della Difesa del Lussemburgo e consegnate ai territori di prima linea più vicini.