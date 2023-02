Modena, in mostra "Amore e Colore" di Lilybris e Agata Toschi

Dal 2 al 16 febbraio, Marameo, negozio di calzature per bambini e non di Modena, ospiterà la mostra “Amore e Colore”, in cui potrete vedere (e acquistare, se vi va) le opere di Lilybris e Agata Toschi.

Oltre ai quadri, saranno disponibili per l’acquisto altri oggetti, che potranno essere un dolce pensiero per San Valentino o una sorpresa inaspettata per voi stessi o qualcuno a cui volete bene.



Domenica 5 febbraio, dalle 10 alle 13, in negozio il Vernissage. Lilybris e Agata saranno presenti per fare due chiacchiere o semplicemente scattare una bella foto insieme.

Scopri il mondo delle artiste su Instagram: @lilybris, @super_aghi.