A San Martino Spino la mostra "L'attaccabottoni"

Un secolo di storia raccontato coi bottoni, dall’1 al 4 settembre. Nei quattro giorni della sagra del cocomero di San Martino in Spino, le cugine Lina ed Agnese Guerzoni cureranno l’esposizione de “L’Attaccabottoni” nel complesso delle scuole elementari.

Una mostra di mille bottoni, mille colori, mille preziose testimonianze di vestiti dell’ottocento fino ai grandi bottoni delle gonne dei favolosi anni 60 e della Milano da bere. Questa è la quarta mostra con temi diversi, che le due infaticabili ex sanmartinesi allestiscono a San Martino in Spino, dopo una pausa dovuta al Covid, ma sono solo una piccola parte di un tesoro ineguagliabile. L’ intera collezione tutta dedicata al mondo della donna meriterebbe un grande museo: tanto è il patrimonio storico raccolto perché va da antiche stufe economiche a legna a suppellettili di povere cucine contadine a posate d’argento di ricche famiglie padronali, da preziosi tessuti e ricami dell’ottocento, a cappelli da donna di anni e mode diverse, per continuare con cartelle, libri, grembiuli e registri originali delle scuole elementari di quasi 100 anni fa, ferri da stiro ed articoli da sarta… Una grande collezione iniziata tanti anni fa da Lina con l’appoggio e lo sprone della cara suocera signora Carmen Cavani.

La mostra ad ingresso libero è dedicata alla figlia di Lina Margherita, la dolce ragazzina che in paese i più anziani ricordano, e naturalmente dedicata anche alla suocera Carmen Cavani, prima collezionista di questo importante capitale di testimonianza di vita femminile.