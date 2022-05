"Cacciacuore", le illustrazioni di Michele Ferri in mostra all'ADAC

Venerdì 20 maggio alle ore 19, l’Accademia delle Arti Creative ADAC, la prima realtà a Modena che offre Corsi di Disegno Professionali e di Base per Adulti, Ragazzi e Bambini, e’ orgogliosa di inaugurare all'interno della propria struttura che conta piu' di 300 metri quadri tra Aule e spazi espositivi, la Mostra Personale, patrocinata dal Comune di Modena, dell’ Artista Michele Ferri.

Le Tavole originali, tratte dal suo ultimo libro illustrato "Cacciacuore/Chassecoeur", (edito da Corsiero Edizioni), saranno esposte per la prima volta in città all’interno degli spazi della stessa Accademia, in Via L.A. Vincenzi 2, alle porte del centro. Il lavoro, che comprende più di 40 tavole originali, consentirà ai visitatori di vedere in modo accurato il processo tecnico e creativo dell'Artista. La mostra si aprirà con un dibattito a cura del Direttore Artistico e Fumettista Alessandro Vitti e l’Autore, che presenterà il suo libro raccontandoci anche il percorso professionale e rispondendo alle curiosità più mirate delle persone che verranno a conoscerlo. La presenza di supporti multimediali installati all'interno degli spazi espositivi, darà un ulteriore strumento per vedere l'intera carrellata delle opere di Ferri e aggiungere un elemento dinamico alla mostra dell'Artista.



La mostra aperta a tutti e ad ingresso gratuito, sarà visionabile fino a sabato 18 giugno dove si concluderà con un Workshop dell’Artista intitolato "Una intensa storia d'amore", in cui i partecipanti realizzeranno un piccolo silent-book avente come tema una storia d'amore, reale o immaginaria.



“Le prede di Cacciatore sono i cuori, e tutte quelle emozioni che lui non sente e non trova più nel suo…e un suono diverso da tutti gli altri, una mattina, improvvisamente appare.” Questi sono alcuni dei versi del suo lavoro: un libro poetico, scritto e illustrato dall’Autore stesso, una favola raccontata attraverso la metafora della caccia ma a lieto fine, che evoca l’amore e aiuta a riflettere su quanto sia importante, oggi più che mai, guardarsi dentro e credere in un amore unico, vero e inevitabile. Il libro “Cacciacuore” potrà essere acquistato anche durante la serata con possibilità di farlo firmare e personalizzare dall’Autore.