Mostra di pittori fioranesi al Circolo Nuraghe

Nell’ambito delle iniziative per ricordare l’artista fioranese Luciano Ossetti una mostra ha raccolto opere di artisti fioranesi di ieri e di oggi, molti dei quali ‘Amici di Ossetti’, non iscritti a circoli artistici e quindi non presenti nelle altre esposizioni organizzate.

La mostra, curata dal Circolo Nuraghe e ospitata nella sala espositiva della sede a Villa Cuoghi, è visitabile fino al 25 giugno, ogni sabato e domenica dalle 10 alle 12, nei giorni feriali su prenotazione al n. 333.31.45.324.

Sono esposte opere di: Pinuccio Battaglia, Emiliano Bondi, Liliana Borzio, Mauro Bursi, Paola Bursi, Giuseppe Cuoghi, De Montis Gianni, Dimas, Biagio Gerundo, Giuliana Gilioli, Mauro Giorgi, Graziella Giovannini, Elena Mammi, Gianfranco Mammi, Ginevra Manfredini, Giancarlo Maramotti, Beniamino Masetti, Giuseppe Montecchi, Geminiano Montorsi, Panocia, Raffaello Pincelli, Mirella Rosi, Alberto Venturi, Erica Venturi, Simone Venturi, Alfonso Vezzalini, Ruggero Zironi.

Al centro della sala una delle Pietre Sonore di Pinuccio Sciola, così come un’opera di Nani Tedeschi, ricorda artisti noti a livello internazionale ma legati alla comunità di Fiorano.

La mostra vuole essere un punto di ripartenza, recuperando artisti del passato oltre che del presente, per altre iniziative di valorizzazione degli artisti fioranesi, con particolare attenzione per i giovani.

