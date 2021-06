Fotografia, a Palazzo Santa Margherita inaugura "Did you have a nice day?"

Riapre la stagione delle mostre promosse da FMAV Fondazione Modena Arti Visive con un ricco calendario di appuntamenti all’insegna dell’arte, della sperimentazione, della storia e della creatività, tra arte, scienza, gioco e innovazione. Come di consueto, le mostre saranno accompagnate da un ricco programma di attività pensate da EDU - Dipartimento Educativo di FMAV Fondazione Modena Arti Visive per famiglie, adulti, ragazzi e bambini.

Si parte, venerdì 4 giugno, da Palazzo Santa Margherita con Did you have a nice day? di Marco Scozzaro (1979), artista e fotografo formatosi a Modena, oggi residente a New York. Nella mostra, a cura di Luca Panaro, i suoi scatti dialogano con quelli di altri autori o con immagini iconiche della cultura modenese, alcune delle quali custodite negli archivi FMAV, come le figurine di Fiorucci e un’opera giovanile di Olivo Barbieri, per citarne alcune, fino a Luigi Ghirri e Cesare Leonardi, in un processo creativo che si fa ponte tra diverse generazioni di artisti. Non mancano documenti e memorabilia, in un grande omaggio di Scozzaro a coloro che hanno influenzato gli anni della propria crescita: dal manifesto della mostra Superarchitettura alla Galleria Civica di Modena fino al progetto di Aldo Rossi per il Cimitero di San Cataldo.

Nell'ambito della mostra, è previsto per sabato 16 giugno alle ore 18 anche un momento di riflessione. Presso il Chiostro di Palazzo Santa Margherita l’artista e il curatore della mostra Luca Panaro, racconteranno il mondo di Marco Scozzaro, la sua ricerca, Digital Deli, il suo ultimo libro fotografico e Musica da Discoteca, il suo ultimo disco.

La mostra si terrà dal 4 giugno al 22 agosto 2021, e sarà ad ingresso libero e gratuito. Il 5 giugno alle ore 19 cominciano le visite guidate con il curatore Luca Panaro o con lo staff di FMAV, che proseguiranno nelle giornate del 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio (per prenotarsi: biglietteria@fmav.org; max 10 persone). Aperture straordinarie nelle giornate di mercoledì 16, 30 giugno alle ore 16; mercoledì 14 luglio alle ore 16, in occasione degli eventi.

Per ulteriori informazioni: biglietteria@fmav.org | www.fmav.org | tel. (n orario di mostra) 059 2032919.

"Eurogol. 60 anni di Europei in figurina"

Sempre a Palazzo Santa Margherita, al Museo della Figurina, apre il 4 giugno Eurogol. 60 anni di Europei in figurina a cura di Marco Ferrero e Francesca Fontana, una idea nata in occasione del Campionato Europeo di calcio previsto per il 2021, in stretto legame con la raccolta personale di Gianni Bellini, considerato il maggior collezionista di album di figurine dedicate al calcio. Se il primo Campionato Europeo si è svolto nel 1960 le prime figurine dedicate a questa competizione sono state prodotte a partire dagli anni ’80. In mostra ci saranno oltre 60 album che racconteranno questa storia, con materiali di archivio, documenti e oggetti che testimoniano il fortissimo legame tra le figurine e lo sport.

Intorno al concept della mostra Eurogol. 60 anni di Europei in figurina, è stato sviluppato un ricco calendario di eventi e laboratori.

Nell'ambito della mostra infatti, sabato 12 giugno e sabato 10 luglio, dalle 16 alle 17 e dalle 17,30 alle 18,30, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare, presso il Chiostro di Palazzo Santa Margherita, al laboratorio Calcio in miniatura. Dopo una visita alla mostra i bambini saranno invitati a creare il proprio biliardino in formato mini attraverso materiali di uso comune, per giocare e divertirsi in compagnia di familiari e amici.

Per quanto riguarda gli eventi invece, si partirà con un'iniziativa speciale, pensata per gli appassionati del calcio, il 30 giugno alle 18 nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita con Modena in eurovisione. Nel ventennale della doppia promozione del Modena dalla Serie C alla Serie A, il dialogo tra il giornalista sportivo Alessandro Iori e il portiere Marco Ballotta, ripercorre storie e aneddoti di quelle stagioni e, nel cuore del Campionato Europeo, tratteggia i protagonisti del torneo continentale.

Si proseguirà il 3 luglio dalle 10 alle 13 con Euro Subbuteo, iniziativa a cura di Mo’ Better Football: si tratta di un minitorneo di otto squadre che ripropone uno dei giochi più amati dai ragazzi di tutte le età. Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria.

Appuntamento il 14 luglio alle 18, con il reading, sempre nel Chiostro di Palazzo Santa Margherita, dell’attore Malike Cherif La malinconia di Zidane, tratto dal testo del filosofo francese Jean-Philippe Toussaint con musiche e sonorizzazioni di Luca Perciballi. Il testo di Toussaint racconta il clamoroso gesto di Zidane, realtà prosaica descritta in tono poetico e illustrata come atto estetico. L’ormai famosa e famigerata “testata” diventa l’immagine calligrafica e romanzesca di un eroe colpito dalla più pura malinconia. La letteratura fa a pugni con lo sport e dimostra che è lei ad avere l'ultima parola.

Ultimo appuntamento il 21 luglio alle 18, presso il Palco Studios ai Giardini Ducali, con Una vita da collezionista. Gianni Bellini, considerato il più grande collezionista al mondo di figurine dedicate al calcio, dialoga con i curatori della mostra Eurogol Francesca Fontana e Marco Ferrero raccontando la propria passione in un viaggio attraverso gli album più noti e quelli più rari.

Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, non è obbligatoria la prenotazione ma ci si potrà registrare direttamente sul luogo e il giorno stesso dell’evento per garantire il contingentamento degli ingressi. In caso di pioggia, gli eventi e i laboratori all’aperto verranno annullati.

La mostra si terrà dal 4 giugno al 22 agosto 2021, con ingresso al costo di 6 euro intero e 4 euro ridotto (circuito Vivaticket). Il 5 giugno alle ore 18 iniziano le visite guidate con i curatori Francesca Fontana e Marco Ferrero e loo staff di FMAV, che proseguiranno nelle giornate del 12, 19, 26 giugno; 3, 10, 17, 24, 31 luglio (per prenotarsi: biglietteria@fmav.org; max 10 persone). Aperture straordinarie nelle giornate di mercoledì 16, 30 giugno alle ore 16; sabato 3 luglio alle ore 11, mercoledì 14 luglio alle ore 16, in occasione degli eventi. Per maggiori informazioni: biglietteria@fmav.org | www.fmav.org | tel. (in orario di mostra) 059 2032919.

