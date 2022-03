Modena, inaugura la mostra di Udi dedicata alle Donne

Dal 19 marzo al 3 aprile 2022 presso la sala Renata Bergonzoni - Casa delle Donne di Modena si terrà la mostra “OLTRE DAFNE fermare Apollo. Immagini di storia e cambiamento in Italia”, promossa da Udi-Unione Donne in Italia di Modena con il patrocinio del Comune di Modena e con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Bper Banca. L'inaugurazione si terrà sabato 19 marzo alle ore 10.00, e

parteciperanno: Serena Ballista, presidente Udi Modena; Laura Piretti, vicepresidente Udi Modena; Grazia Baracchi, assessora pari opportunità del Comune di Modena; Vittoria Tola, dirigente Udi nazionale e coordinatrice del progetto “Oltre Dafne fermare Apollo”.

La mostra, realizzata nell’ambito del bando dei progetti del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, racconta, a partire dal mito e attraverso manifesti storici, fotografie d’archivio e video-testimonianze tratti dall’Archivio centrale dell’Udi, quanto le donne, e in particolare le donne dell’UDI, abbiano lavorato, pensato e scritto, dal dopoguerra a oggi, affinché la violenza contro le donne e la cultura che la alimenta lascino il posto a rispetto e parità fra i sessi. Dalla modifica del diritto di famiglia alla tutela della madre lavoratrice, dal diritto di voto alla libera diffusione dei mezzi di controllo delle nascite, alla legge Merlin: sono immagini di cronaca e manifesti UDI, di sfide, di conquiste e di diritti delle donne italiane da quasi 80 anni ad oggi.

“Proporre questa mostra e le altre iniziative correlate nel mese di marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, – ha dichiarato la vicepresidente di Udi Modena Laura Piretti – aiuta a porre maggiore attenzione al tema della violenza contro le donne perché anche nel nostro territorio abbiamo dovuto contare morti di donne uccise per mano di uomini violenti, un numero impressionante, impossibile da sopportare. La mostra è ricca di spunti per riflessioni a trecentosessanta gradi, parla alle generazioni più giovani attraverso fatti realmente avvenuti, lotte realmente fatte dalle loro mamme e nonne, e può davvero essere un valore aggiunto nel percorso che i giovani uomini e le giovani donne debbono fare per dare e ricevere solidarietà, inclusione, rispetto. Per noi fermare Apollo significa questo: educare uomini capaci non di inseguire Dafne, ma di correre con lei.”

La mostra è gratuita ed è possibile visitarla nei seguenti orari di apertura: lunedì – mercoledì – sabato, dalle 15.00 alle 18.00;

domenica, dalle 10.00 alle 12.30. È possibile prenotare visite guidate per scolaresche (fino a esaurimento posti) scrivendo a udimodena70@gmail.com. La mostra è usufruibile anche online, visitando il sito www.oltredafne.udinazinale.org.

Alla mostra si affiancheranno momenti di incontro e di approfondimento delle tematiche proposte con una serie di iniziative, realizzate presso la Sala Renata Bergonzoni della Casa delle donne di Modena.

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 18.00. Presentazione del libro di Maria Dell'Anno (Ed. San Paolo, 2022) "E 'l modo ancor m'offende". L'autrice dialoga con Giovanna Ferrari. L'autrice, a partire da Francesca da Polenta, dà voce a 11 donne uccise dal proprio partner, ricostruendo fatti e contesti relazionali dal loro punto di vista. Un modo per rendere giustizia alle vittime, riequilibrando la narrazione del femminicidio sempre focalizzata sulle ragioni dell'uomo che uccide, e riappropriarsi di quel diritto di parola negato alla donna da tempi remoti.

2022, ore 18.00. Presentazione del libro di Maria Dell'Anno (Ed. San Paolo, 2022) "E 'l modo ancor m'offende". L'autrice dialoga con Giovanna Ferrari. L'autrice, a partire da Francesca da Polenta, dà voce a 11 donne uccise dal proprio partner, ricostruendo fatti e contesti relazionali dal loro punto di vista. Un modo per rendere giustizia alle vittime, riequilibrando la narrazione del femminicidio sempre focalizzata sulle ragioni dell'uomo che uccide, e riappropriarsi di quel diritto di parola negato alla donna da tempi remoti. Giovedì 31 marzo 2022, ore 10.00. Tavola rotonda "Dal mito a oggi: come, quando e perché fermare Apollo. Immaginario sessista e gabbie identitarie: catene da spezzare a beneficio di donne e uomini. Confronto con voci maschili”. Partecipano: Monica Lanfranco, scrittrice, formatrice, fondatrice di Altradimora; Mario Simoncini, scrittore, formatore - Maschile Plurale; Michael Fanizza, psicologo e psicoterapeuta - LDV - AUSL Modena; Serena Ballista, scrittrice e formatrice - UDI Modena. Coordina: Laura Piretti, UDI Modena.

2022, ore 10.00. Tavola rotonda "Dal mito a oggi: come, quando e perché fermare Apollo. Immaginario sessista e gabbie identitarie: catene da spezzare a beneficio di donne e uomini. Confronto con voci maschili”. Partecipano: Monica Lanfranco, scrittrice, formatrice, fondatrice di Altradimora; Mario Simoncini, scrittore, formatore - Maschile Plurale; Michael Fanizza, psicologo e psicoterapeuta - LDV - AUSL Modena; Serena Ballista, scrittrice e formatrice - UDI Modena. Coordina: Laura Piretti, UDI Modena. Domenica 3 aprile 2022, ore 16.00. Lettura animata dell’albo illustrato "Mimosa in fuga” e laboratorio creativo "Dai le gambe alla tua Mimì" di e con Serena Ballista, autrice. Dai 5 ai 10 anni, su prenotazione (fino a esaurimento posti) scrivendo a serena.ballista@gmail.com. Al termine dell'iniziativa, sarà donata da Coop Alleanza 3.0 una copia del libro per ogni bambina/o partecipante e un gadget speciale.

Per informazioni: Str. Vaciglio nord, 6, 41125 – Modena; tel. 059 2153122; e-mail: udimodena70@gmail.com; www.udimodena.com ; facebook.com/udi.modena.