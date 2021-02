Mostre, i "facciometri" di Massimo Giacchero al Centrale di Abate Road 66

E' prevista domani 13 febbraio alle 16 al Bar Centrale 66 in in via Abate Road 66 (Via dell'Abate) l'inaugurazione della mostra personale del pittore Massimo Giacchero "Down in the Facciometro - Labyrint: Pensieri e visioni nell'inferno del Covid".

L'autore, artista e scrittore noto in città, ha prodotto una sorta di "facciometri" ovvero collage di volti che si mischiano tra loro: una mostruosa giungla di facce deformate dall'angoscia causata dall'epidemia che ha travolto l'intera umanità da un anno a questa parte seminando morte e devastazione economica e sociale. Nell'intuizione dell'artista l'umanità perde così il suo volto, la sua fisionomia distintiva, per proteggersi dal virus in un inferno di maschere e mascherine che nulla hanno della leggera soavità carnevalesca. Maschere che a buon diritto ti salvano dal contagio ma alterano il volto divenuto irriconoscibile per il mondo intero.