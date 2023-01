Inaugurata in Municipio a Cavezzo la mostra “Ebrei in camicia rossa” 

Orario non disponibile

Quando Dal 21/01/2023 al 25/02/2023

Questa mattina in Municipio a Cavezzo è stata inaugurata la mostra “Ebrei in camicia rossa. Mondo ebraico e tradizione garibaldina dal Risorgimento alla Resistenza”. A prendere la parola la Sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, Mattia Golinelli dell’A.N.V.R.G. (Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini) “Giuseppe Garibaldi” e Giancarlo Tampellini, esperto di storia del Risorgimento locale, prima della visita guidata condotta da Andrea Spicciarelli, tra i curatori del progetto espositivo, che ha ripercorso l’impegno delle comunità ebraiche presenti in Italia nella costruzione e nel consolidamento dello Stato unitario.

“Ebrei in camicia rossa” arriva a Cavezzo nell’ambito delle iniziative in occasione del Giorno della Memoria e resterà allestita fino al 25 febbraio. La mostra sarà visitabile gratuitamente al piano terra e al primo piano del Municipio di piazza Martiri della Libertà negli orari di apertura al pubblico, sono previste visite con accompagnatore gratuite su prenotazione (per info rivolgersi alla biblioteca comunale).

A inizio marzo si terrà inoltre un incontro pubblico, a cura di Giancarlo Tampellini, in ricordo dei cavezzesi garibaldini come Ernesto Papazzoni e Vincenzo Fattori.