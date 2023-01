La mostra "Ebrei in camicia rossa" inaugura per il Giorno della Memoria

In Municipio a Cavezzo, da sabato 21 gennaio a sabato 25 febbraio, sarà allestita la mostra “Ebrei in camicia rossa. Mondo ebraico e tradizione garibaldina dal Risorgimento alla Resistenza”.

L’inaugurazione è in programma sabato 21 gennaio alle ore 11, alla presenza della Sindaca di Cavezzo Lisa Luppi, di Mattia Golinelli dell’A.N.V.R.G. e di Giancarlo Tampellini, esperto di storia del Risorgimento locale. La mostra, pensata in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria e dedicata al tema del forte impegno volontaristico delle comunità ebraiche presenti in Italia nel lungo processo di costruzione e consolidamento dello Stato unitario, sarà poi liberamente e gratuitamente visitabile negli orari di apertura del Municipio, in piazza Martiri della Libertà.

Il progetto espositivo itinerante, presentato per la prima volta a Bologna nel 2020, è a cura di Eva Cecchinato, Federico Goddi, Andrea Spicciarelli e Mattia Stefanori, ed è stato realizzato dall';Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi” (ANVRG) grazie al contributo annuale del Ministero della Difesa, con il patrocinio del Museo civico del Risorgimento di Bologna e del Museo Ebraico di Bologna. Per il periodo di permanenza della mostra a Cavezzo, saranno previste a richiesta e solo su prenotazione visite con accompagnatore gratuite, oltre a un incontro con il dottor Giancarlo Tampellini, in ricordo dei cavezzesi garibaldini ed in particolare delle due emblematiche figure di Ernesto Papazzoni e Vincenzo Fattori.