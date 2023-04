Migrazioni nel Mediterraneo, inaugura a Carpi la mostra di Marcello Carrozzo

Venerdì 14 aprile sarà inaugurata presso lo spazio di Corso Fanti 5, a Carpi la mostra fotografica “Escaping People: sopravvivere per continuare a vivere” organizzata dal Gruppo AIFO di Carpi, che raccoglie le bellissime e toccanti fotografie del reportage realizzato dal premiato fotoreporter Marcello Carrozzo, recentemente scomparso, su un tema che continua ad essere drammaticamente attuale: quello dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo.

La mostra è ampliata con alcuni pannelli che illustrano l’impegno di AIFO, Organizzazione per la Cooperazione Sociosanitaria Internazionale, con chi ha vissuto un rimpatrio forzato in Tunisia ed ha preso parte ad una ricerca partecipata per conoscere le prospettive e le barriere che i migranti si trovano ad affrontare per integrarsi nuovamente nel loro paese di origine, e per coinvolgerli in un percorso di cambiamento di prospettive di vita.

L’obiettivo di questa esposizione è quello di proporre a chi visita la mostra fotografica di fermarsi e riconoscere l’enorme insegnamento che ci può venire dalle persone che di solito sono discriminate o, al massimo, considerate come “bisognose di aiuti”.

AIFO crede fortemente nell’importanza di mettere la persona al centro del suo vissuto e della complessità delle dinamiche di marginalità, in questo caso delle dinamiche migratorie.

La mostra – gratuita e aperta al pubblico - è visitabile dal 14 al 30 aprile 2023, tutti i giorni (festivi compresi) dalle 9.00 alle 12.00 e il sabato pomeriggio. Il 13 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, ci sarà uno spazio formativo diretto a tutte le persone che vogliono offrirsi come guide volontarie per illustrare la mostra ai visitatori.