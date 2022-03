"Caos": inaugura a Sassuolo la mostra personale di Fabrizio Sola

Si svolgerà sabato 2 aprile, a partire dalle ore 17 presso Paggeria Arte&Turismo in piazzale Della Rosa, l’inaugurazione della mostra personale di Fabrizio Sola dal titolo “Caos: vento di ripartenza”, alla presenza dell’artista.

L'artista lavora su supporti molto diversi tra loro, accomunati dal fatto di essere materiali di riciclo, come ad esempio legni, compensati, plastiche, plexiglas, ante e supporti di mobili. “Caos: vento di ripartenza” raccoglie le opere dell'ultimo anno e mezzo.

La mostra inaugurerà sabato 2 aprile alle ore 17 e sarà visitabile fino al 16 aprile, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 e giovedì 14 negli stessi orari.

Per appuntamenti in altri orari contattare fab.sola64@gmail.com. Per accedere all'esposizione sarà necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato.