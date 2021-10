Fotografia, inaugura al Castello di Levizzano la Biennale "Fotoart"

Al Castello di Levizzano di Castelvetro torna "Fotoart", la rassegna biennale di Fotografia, da sabato 30 ottobre a domenica 7 novembre, dove si potranno ammirare mostre e proiezioni di artisti di fama nazionale e artisti emergenti. L’iniziativa, nata per divulgare l’arte fotografica e la comunicazione con le immagini, si svolgerà all’interno del castello di Levizzano, dove saranno allestite 14 mostre fotografiche, due proiezioni, due workshop oltre a presentazioni libri fotografici.

La rassegna partirà sabato 30 ottobre alle 11.00, mentre alle 15.00 ci sarà l'incontro con Fabio Marcato su progetti di solidarietà in Kenia. Domenica 31 ottobre alle ore 10.00 proiezioni del "gruppo face book" e alle 16.00 presentazione fotografica e visita guidata del progetto "Clima" a cura di Renzo Rabacchi, Cerè Giordano e Francesco De Marco. Lunedì 1 novembre alle ore 16.00 Giovanna Barbieri presenta "Il giardino botanico Esperia e le sue particolarità botaniche" mentre sabato 6 alle ore 10.00 verrà presentato il Libro The modern pin-up handbook di Manuela Cuadra Rubio, autrice e performer e alle ore 16.00 e 17.00 ci sarà lo shooting fotografico con abiti pin up con le modelle e performer della scuola Ferrara Pin Up School (su prenotazione). Infine domenica 7 novembre alle ore 15.00 Betty Colombo, fotografa di fama internazionale il cui curriculum vanta esperienze in brand come L’Orèal Paris, Yves Saint Lauren e Corneliani, sarà intervistata da Anna Volpi, esponendo la mostra "L'anima del corpo", dedicata a fotografie degli organi interni del corpo umano. A seguire verrà proiettato "Iperrealismo" di Eli Cavallini.

Oltre alle opere di Betty Colombo, saranno esposte le fotografie di Fabio Marcato (un pasto per tutti), Marco Franchini (giocando con la luce) Ilian Bondi (piccolo Ily), Chiara Soci (bella e fragile), Rosy Grimaldi (fare uscire fuori i propri colori), Maurizio Locatelli (50 cartoline di un fotografo che scambiò Castelvetro per un cappello).

Il festival è organizzato dal Comune di Castelvetro con il supporto dell'associazione FotoArt di Francesco De Marco. Per informazioni si può telefonare allo 059.790.608 o scrivere a demarco-f@libero.it



