Fotografia e botanica, la mostra di Giorgio Giliberti inaugura alla Casa delle Culture

Verrà inaugurata sabato 16 ottobre, presso la Casa delle Culture di Modena, la mostra fotografica "Amori a cielo aperto, segreti in bella vista". Progettata dal Museo della Bilancia di Campogalliano e realizzata in collaborazione con la cultrice di botanica Rita Ronchetti, l'esposizione, accompagnata dal sottotitolo "La vita sociale e amorosa degli alberi", presenta 18 scatti del fotografo modenese Giorgio Giliberti dedicati ad alcuni alberi della provincia di Modena.

Peculiarità di questa personale è l'utilizzo delle tecniche dello zoom e dello scontorno applicate ai rami, alle infiorescenze e ai pollini degli alberi; due effetti stranianti in grado di proporre all'occhio umano aspetti formali e cromatici inediti e sorprendenti delle piante immortalate. Altra caratteristica dell'esibizione è il corredo di brevi testi apposti sulle stesse foto, realizzato da Rita Ronchetti con l'intento di proporre un dialogo inconsueto tra il sapere specialistico della botanica e la comunicazione emozionale del verso poetico.

L'inaugurazione della mostra è in programma sabato alle ore 10 presso la Case delle Culture in via Wiligelmo 80, nell'ambito del progetto "Un albero mi disse: ascolta, osserva rifletti", sostenuto dalla Fondazione di Modena. Saranno presenti all'evento l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Modena Roberta Pinelli, il presidente della Casa delle Culture Valter Reggiani, una rappresentanza della Fondazione di Modena, il direttore del Museo della Bilancia Maurizio Salvarani e la presidente di Libra 93 Solisca Pederzoli.

La mostra, itinerante dal 2016 in alcuni dei luoghi culturali più prestigiosi della regione, gode del patrocinio dell'Istituto Beni Culturali e Naturalistici della Regione Emilia-Romagna ed è realizzata con il contributo della Cooperativa Bilanciai. Ulteriori informazioni sull'allestimento e sulle modalità di accesso sono consultabili sul sito www.museodellabilancia.it.

