"Il volo" di Francesco Ciabatti in mostra al CRAC di Castelnuovo

L’estate di CRAC, Spazio Ate di Castelnuovo Rangone, entra nel vivo con la mostra di Francesco Ciabatti “Il Volo – Fotogrammi”, che inaugura domenica 25 giugno.

La quarta mostra della stagione numero 6 della rassegna, curata da Giorgia Cantelli, Massimiliano Piccinini e Alessandro Mescoli, dedicata all’arte contemporanea nella vetrina artistica di Castelnuovo Rangone vedrà al centro l’opera dell’artista toscano, che si descrive così: “mi piace sperimentare e creare cose che portino in sè cura, unicità, poesia. Dal legno, trovato sulla spiaggia, lavorato con cura e bilanciato, nascono gabbiani, aironi, anatre. Possono vivere da soli in ambienti rurali o industriali, in piccoli gruppi o essere stormi enormi in grandi installazioni. Gli uccelli portano in sé tutta la simbologia della libertà, della traversata. Ma non solo, il volo di gruppo, la collaborazione, fatiche e destinazione condivise. Le mie opere sono una rappresentazione di questo col loro carattere di giocattoli d'altri tempi con il loro movimento semplice e leonardesco”.

L’opera di Ciabatti resterà allestita fino al 30 luglio.