"Re Mida": la mostra di gioielli contemporanei al Palazzo Ducale di Pavullo

Saranno esposte dal 24 giugno al 1 ottobre alla Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo da Emanuela Bergonzoni, autrice nel campo del gioiello contemporaneo e docente di design del gioiello, oltre sessanta opere, tra gioielli contemporanei, micro sculture, sculture totemiche, objet trouvé. “RE MIDA” il titolo della mostra, apre le porte al pubblico Sabato 24 giugno alle ore 16.00, a seguire concerto Duo di Chitarre Varotto – Pini Ugolini a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena.

Minuscole e preziose, talvolta grandi e totemiche le sculture di Emanuela Bergonzoni giungono a noi dal cuore pulsante della Terra. Forme plastiche, morbide e avvolgenti, esaltano, con raffinatezza ed eleganza, la materia che ha segnato la storia della civiltà. Il metallo, materiale prediletto dall’artista, abbandona l’identità fredda e tagliente che lo contraddistingue per acquisire un’anima calda intrisa di poesia.

Sono il ferro, l’ottone, l’argento, il rame a dominare, ora forgiati ed assemblati per saldatura, ora incisi o cuciti, creando pieghe e curve, giochi di vuoti e pieni, intrecci, trame, frammenti che seducono l’occhio ed ingannano i sensi. Talvolta ci troviamo dinanzi a piccoli mondi sospesi tra sogno e realtà. Creazioni che ricordano le preziosità e rarità delle stanze delle meraviglie, micro Wunderkammer, dove reperti naturali, con forte dominanza di terra e fuoco, dialogano con oggetti d’arte, in un rapporto fluido tra immagini e concetti.

Piume, semi, ossa, gusci, minerali, radici, chele di granchio, perle e minerali dialogano con le forme e i colori dei metalli e di materiali inconsueti, come vecchie fotografie in bianco e nero, artefatti industriali e del vivere quotidiano. Emanuela Bergonzoni propone un nuovo ordine universale dettato da una forza creatrice femminea, quella dell’artista che nel atto di ricreazione e di rigenerazione sfida la mortalità. L’artista indossa così gli abiti di Mida. A lei il dono di trasformare qualsiasi cosa in oro splendente.

A settembre in occasione del Campionato del Mondo di Volo a Vela Final Grand Prix e del Campionato Europeo di Acrobazia a Motore verranno presentati i due gioielli che Emanuela Bergonzoni ha dedicato alle due importanti manifestazioni e il catalogo della mostra RE-MIDA. Tra le attività sono previste visite guidate e workshop a tema tra cui “Shangri-la” Workshop sulla tecnica del traforo manuale su legno e metallo a cura di Sara Casalboni.