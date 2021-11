Giornata delle Forze Armate, inaugura a Modena una mostra dedicata al Milite Ignoto

Anche quest’anno in occasione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il comando provinciale dei Carabinieri di Modena ha allestito una mostra di divise storiche presso Cantore Galleria Antiquaria. In questa preziosa mostra, particolarmente curata ed importante per il centenario del Milite Ignoto, sono esposte uniformi dell’epoca, alcune tipologie di sciabole usate dall’Arma dei Carabinieri e i famosi elmetti Adrian, simbolo della Prima Guerra Mondiale. Una vera rarità è la medaglia d’oro al valor militare, massima onorificenza con cui è stato insignito anche il Milite Ignoto.

L'inaugurazione si terrà giovedì 4 novembre alle ore 10.30, e rimarrà aperta fino al 14 novembre 2021 con i seguenti orari: 9.00 - 13.00 / 15.30 - 19.30.

