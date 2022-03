"L'Aura": la mostra interattiva di Laura Tarugi al Palazzo Ducale di Pavullo

“L’Arte accende il buio” è il focus che guida la Mostra della scultrice Laura Tarugi in mostra alla Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano da sabato 5 marzo a domenica 8 maggio 2022. “L’Aura” è il titolo della mostra con cui si presenta l’artista modenese. Otto installazioni luminose che raccontano oltre 40 anni di vita dedicati all’arte, che coinvolgono l’osservatore attraverso un viaggio nel buio.

Una mostra interattiva dove l’osservatore diventa soggetto attivo, invitato ad esplorare materia e forma, creando giochi di luci e ombre dalle suggestioni inaspettate utilizzando faretti e torce. In mostra evanescenze luminose, sospensioni cromatiche, stratificazioni grafiche si palesano all’occhio di chi, sfidando la gravità, entra nel buio. Qui corpi dalle forme morbide e dai volumi plastici vengono con una forza dirompente travolti da onde luminose che ballano, si inerpicano e si attorcigliano dentro e fuori la materia. Qui evidente è la dicotomia tra la durevolezza e solidità della materia e la leggerezza e dinamicità della luce. Un’esperienza multisensoriale che vivifica emozioni e simultaneamente suggerisce sinestesie. Attraverso opere dall’articolata strutturazione spaziale e da una serrata astrazione di matrice geometrica, l’artista crea trame narranti, bidimensionali e tridimensionali, esaltando le intelligenze intrinseche della materia stessa. Laura Tarugi sa sfruttare e fondere insieme più linguaggi espressivi.

La scultura dialoga con la pittura, l’installazione, il video, la fotografia, il suono e la luce, ed invita ad un coinvolgimento emotivo e sensoriale. In primis la vista poi a seguire tutti gli altri sensi incluso il tatto. Un’arte non solo da vedere ma anche da toccare per cogliere la meraviglia della poliedricità della materia, ora terracotta, gesso, cemento, ora ferro, ottone e ceramica. La scultura viene abbracciata, talvolta travolta, dalla proiezione di fluttuanti immagini bidimensionali. Paesaggi onirici digitali che invadono lo spazio e l’osservatore.

La mostra, a cura di Simona Negrini, direttrice delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale, è visitabile presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale, Via Giardini 3 di Pavullo n/F. nei seguenti giorni e orari: martedì e giovedì ore 15.00-18.00, sabato, domenica e festivi ore 16.00-19.00, su richiesta dal lunedì al sabato ore 10.00-12.30. Ingresso libero.

Per informazioni: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it. UIT Pavullo – tel. 0536 29964 / iut@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it / #artepavullo.