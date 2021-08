Mostra itinerante nei negozi di Serramazzoni 'Aspettando la Sfilata di Poggioli'

La Pro Loco di Serramazzoni ha organizzato una mostra tributo intitolata 'Aspettando la Sfilata, ospite Nicholas Poggioli' per omaggiare lo stilista originario della frazione di Pompeano. Lo stilista sarà presente alla sfilata del 21 agosto, in piazza Tasso a Serramazzoni.

Nicholas Poggioli frequenta l'Istituto d'Arte di Modena e a 21 anni si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno, Frequentando l'Istituto di moda “Marangoni” dove si laurea nel 2006 con 30/30. Inizia il suo percorso professionale presso Jean Paul Gaultier.



Nel 2008 viene chiamato da Frankie Morello per disegnare la linea uomo, ne diventa il responsabile dopo solo 6 mesi. Nel 2016 diventa Art Director di Frankie Morello, portando il brand nel 2019, a 20 milioni di euro di fatturato, numeri mai raggiunti dal marchio.



Numerose celebrity, italiane e internazionali, scelgono le sue creazioni: Taylor Swift, Rihanna, Sfera Ebbasta, Fedez, The Maneskin, Elettra Lamborghini, Dark Polo Gang, Elodie, Marracash, J-AX, Mariano Di Vaio, Can Yaman, Belen Rodriguez, Paola Barale, Gianna Nannini, sono alcuni dei nomi con il quale lo stilista ha collaborato.



Nel 2021 sta preparando il lancio del proprio brand.