A Mirandola la mostra "La pietra e il fiore" di Leila Bergamini

Arriva a Mirandola la mostra "La pietra e il fiore" della pittrice mirandolese Leila Bergamini, organizzata dall’associazione Amici della Consulta APS e il Comitato Sala Trionfini. L'appuntamento è dal 7 al 21 aprile 2024 presso la Sala Trionfini in Piazza Celso Ceretti n. 9 a Mirandola. Domenica 7 aprile alle 10 avrà luogo l’inaugurazione con la presentazione dell’esposizione a cura della critica d’arte Barbara Ghisi. La mostra, a ingresso libero, sarà visibile il sabato dalle 16 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 12 e in occasione degli eventi organizzati nella sala o su richiesta.

Leila Bergamini, nata a Mirandola, dopo gli studi presso l'Istituto d'Arte “A. Venturi” di Modena, ha sostenuto gli esami per le abilitazioni all'insegnamento di Educazione all'Immagine e Arte nelle scuole medie e licei ed istituti superiori. Pur avendo sempre coltivato la sua passione per l’arte, solo dal 2012 si avvicina alla pittura ad acquerello, tecnica a cui si dedica con passione ed interesse. Ha seguito, in particolare, il maestro spagnolo Pedro Cano frequentando i suoi “Taller International de Pintura al Agua” a Blanca nel 2017, 2018, 2019 e il seminario di pittura dal vero a Matera nel 2020. Ha esposto in mostre collettive a Modena, Mantova, Firenze.

Trova ispirazione da soggetti apparentemente contrastanti: fiori e natura, scorci urbani ed elementi architettonici, testimonianza del nostro patrimonio storico artistico. Elementi così differenti la affascinano in egual misura per la complessità di vibrazioni luminose e variazioni cromatiche, che si presentano di una delicatezza impalpabile, o di forte impatto visivo quando i contrasti di luce ombra rendono taglienti le superfici. É la luce a rendere eterea la pietra, leggera come i petali di un fiore. Ed è il fiore ad acquisire una sua corporeità nell’alternarsi complesso delle luci ed ombre. Per questo Leila ama l’acquerello, le permette di esprimere forza e delicatezza, trasparenza e pienezza di colore.