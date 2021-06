Mostre, l'arte di Luca Maria Patella alla Palazzina dei Giardini

Venerdì 18 giugno, apre al pubblico Luca Maria Patella. Fotografia & extra media - utile ti sia!, che sarà visitabile presso la Palazzina dei Giardini Ducali di Modena fino al 22 agosto, dal giovedì alla domenica, dalle ore 16.00 alle ore 21.00.

La mostra, a cura di Massimo Bignardi, offre una panoramica della lunga carriera di Patella, grande protagonista ed innovatore della scena dell’arte italiana attivo a partire dagli anni ’60. Patella, figura complessa che spazia tra i media, tra fotografia, linguaggio filmico, scultura, poesia visiva, performance, grande sperimentatore, è nato nel 1934 a Roma. La sua modalità operativa è propria di un linguaggio in progressivo aggiornamento, influenzato dall’incessante rinnovamento tecnologico che è all’interno di quella interdisciplinarietà, caratterizzante l’intero suo percorso artistico.

La mostra testimonia il ruolo dell’artista concentrandosi nella evoluzione dei linguaggi fotografici e video, a partire dalle esperienze realizzate a metà degli anni sessanta, le acqueforti e le tele fotografiche passando per le opere degli anni ’70 e ’80, immagini realizzate in autofocus con obiettivo fish-eye, chiamate dall’artista “autofoto”. Il percorso prosegue con le sperimentazioni sulla percezione e riproduzione del colore fino alle grandi e rarissime Polaroid degli anni ’90. Non mancherà una selezione di film tra cui Terra Animata (1965-1967), SKMP2 (1968) e Vedo, Vado! (1969), premiato con l’“Osella d’Argento” a Venezia, resa possibile grazie alla

Ingresso: biglietto intero 6 € / ridotto 4 € (Acquista su Vivaticket). Informazioni: biglietteria@fmav.org | www.fmav.org | Tel. in orario di mostra: 059 2033166.

