La mostra “MANI IN MANO” di Teo Manco

Dall’11 dicembre all’8 gennaio 2023, Nonno Pep beer and food (Corso Cabassi 35-37, Carpi) ospiterà la mostra personale di Teo Manco.

Per Teo, artista Reggiano classe 89, si tratta della prima esposizione in assoluto. Aiutato nella cura della mostra dall'affermato artista Daniel Bund, Teo proporrà una sua personale rielaborazione in chiave pop del concetto di mani. Le opere mettono in luce la versatilità dell’artista che spazia da dipinti in acrilico, alla xilografia, fino alla Digital Art senza mai perdere di coerenza. A cornice della serata di inaugurazione, a partire dalle ore 21.30, la cantante Giulia Tosoni si esibirà in un live acustico nel quale proporrà un viaggio fra inediti e cover in chiave jazz e rnb. Ingresso libero e gratuito.