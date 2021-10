Montefiorino, al via la 29° Mostra Mercato del Tartufo Modenese

Prezzo non disponibile

Torna a Montefiorino, dal 30 ottobre al 1° novembre, la Mostra Mercato del Tartufo Modenese, giunta alla sua 29° Edizione. Durante i tre giorni di festa, dalle 10 alle 19 si terrà per le vie del paese il Mercato del Tartufo, al quale si potranno acquistare altre specialità culinarie di montagna.

Non mancheranno il mercatino dell'artigianato artistico, quello degli hobbisti ed espositori di vario genere. Animazioni e musica creeranno un'atmosfera frizzante intorno alla mostra mercato, mentre i ristoranti locali offriranno menu a base di tartufo bianco e nero. Per concludere, si terrà in occasione dell'evento anche la gara dei "cani da tartufo".

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 0536 962727 o visitare la pagina web.