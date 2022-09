I minerali dei supereroi al Museo Gemma: "Non solo kryptonite"

In occasione del Festival della Filosofia 2022, dedicato al tema giustizia, in programma dal 16 al 18 settembre, il Museo Gemma di Unimore (Largo Sant’Eufemia 19, Modena) presenta la mostra “Non solo kriptonite! Minerali, gemme ed eroi nei fumetti e nei manga”.

Il percorso espositivo esplora il ruolo che gemme, minerali e rocce hanno nelle vicende dei protagonisti dei fumetti e dei manga e nello sviluppo della instancabile lotta che questi eroi e supereroi affrontano contro le ingiustizie.

L’esposizione sarà aperta nelle tre giornate di FestivalFilosofia, dalle ore 11.00 alle 20.00 il venerdì e il sabato e fino alle 18.00 la domenica. Verranno organizzate visite guidate della durata di 20 minuti, una ogni mezz’ora, dalle ore 17.00 alle 19.00 del sabato e dalle 15.00 alle 17.00 della domenica.

Nel pomeriggio della giornata inaugurale, alle 17.00, si terrà inoltre un dialogo su "Eroi e supereroi a confronto dai fumetti ai manga". L’evento sarà introdotto dal Prof. Emiro Endrighi, Direttore del Sistema dei Musei e Orto Botanico di Unimore e vedrà un dialogo tra Milena Bertacchini, curatrice della mostra “Non solo kriptonite!”; Roberto Lei, Geologo, esperto di fumetti e di cultura americana; Enrico Valbonesi, curatore culturale, esperto di fumetti e di cultura giapponese e Stefano Lei, illustratore.

“Il fumetto è una forma d’arte che comunica cultura in modo trasversale e capillare – commenta la curatrice Milena Bertacchini -. Le storie che racconta risultano avvincenti e sono in grado di veicolare messaggi, suscitare emozioni e stimolare la fantasia. Queste storie spaziano nei più svariati campi, talvolta rispecchiano il mondo circostante entrando in contatto con le scoperte, le innovazioni e i cambiamenti storico-politici dell’epoca, altre volte propongono contenuti assolutamente immaginari, ma di frequente le vicende che narrano vengono ad intrecciarsi con il valore e il potere di gemme, minerali o rocce. Se in alcune trame eroi e supereroi ricevono capacità incredibili da gemme, minerali o rocce, dall’altro queste stesse risorse possono trasformarsi in loro acerrimi nemici o spingere le persone a gesti estremi pur di soddisfare la propria avidità”.

Il percorso riporta alcuni esempi paradigmatici di fumetto in rappresentanza di culture ed espressività narrativa completamente differenti: dai fumetti statunitensi di Superman, Iron Man, Black Panther, Star Wars, a quelli europei di Diabolik e TinTin, fino ai fumetti giapponesi di Sailor Moon, Dr. Stones, Pokémon e JoJo.

All’interno della mostra sarà infine possibile ammirare un’interpretazione della kryptonite, il minerale “alieno” che accompagna da sempre le avventure di Superman.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.museogemma.unimore.it , chiamare lo 0592055873 o scrivere all’email museo.gemma1786@unimore.it . Il Museo Gemma è presente anche sui social Instagram e Facebook: @museogemma.