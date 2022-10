"Nel Blu Dipinto", 21 opere inedite di Giuseppe Stampone per Ceramiche Marca Corona

Dal 21 ottobre al 5 febbraio Galleria Marca Corona a Sassuolo ospita la mostra di Giuseppe Stampone e lancia il concorso dedicato agli artisti emergenti under 35. La mostra “Nel blu dipinto” presenta 21 opere inedite che Giuseppe Stampone, artista di fama internazionale, ha realizzato coinvolgendo i dipendenti di Marca Corona con l’obiettivo di identificare e rappresentare visivamente le 21 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, che compongono l’identità condivisa e collettiva dell’azienda.

Nel Blu dipinto propone anche una selezione di 14 opere realizzate con l’iconica penna Bic blu Stampone, colore dedicato dalla stessa Bic all’artista che ripercorrono la sua ricerca artistica. Opere che citano alcuni celebri dipinti della tradizione occidentale in cui sono inseriti riferimenti a temi sociali e politici di attualità.

Curata da Rosa Cascone, l’esposizione rientra nel progetto “Global Education”, un percorso che l’artista ha intrapreso a partire dal 2001 con l’obiettivo, come spiega l’artista, “di ri-creare una nuova alfabetizzazione non data e creata da pochi per tanti (la dittatura occidentale del carattere tipografico di Gutenberg) ma ri-creata attraverso la partecipazione attiva delle persone; in altre parole, un alfabeto condiviso.”

In questo contesto si colloca la collaborazione con Marca Corona, la più antica azienda ceramica del distretto di Sassuolo che in continuità con la sua storia aziendale ha scelto l’arte per valorizzare la creatività e l’innovazione che contraddistingue la sua produzione.

L’azienda ha chiesto a Giuseppe Stampone di creare assieme ai suoi oltre 200 dipendenti un alfabeto visivo e artistico scegliendo in un’assemblea partecipata le parole che meglio rappresentassero Marca Corona.

Il risultato sono 21 disegni (32x37cm) su carta realizzati con la penna bic che creano una mappa dei valori identitari che i dipendenti condividono con l’azienda.

Autenticità, Blu, Creatività, Dedizione, Famiglia - Forza, Esperienza, Gruppo - Generazione, Handmade, Innovazione, Lavoro – Laboratorio, Materia, Natura, Orizzonte, Persone, Qualità, Ricerca, Sassuolo, Tradizione, Unicità, Velocità, Zero sono le parole a che Giuseppe Stampone ha rappresentato visivamente in modo sempre originale alternando ironia a icone pop.

Il concorso

In occasione dell’apertura della mostra, Marca Corona lancia la prima edizione del concorso dedicato ad artisti Under 35 con l’obiettivo di promuovere l’arte emergente e i giovani talenti.

Il legame con il mondo dell’arte fa parte della tradizione di Marca Corona che nei suoi oltre due secoli di storia ha avviato numerose collaborazioni con artisti inaugurando nuovi periodi stilistici della produzione aziendale.

Il tema di questa prima edizione del contest è “EQUILIBRIO PERCETTIVO: tinte opposte, colori complementari, ciò che è saturo, ciò che è neutro, la bellezza di raccontare l'armonia attraverso la composizione.”

La giuria è composta da esperti nel settore dell’arte e rappresentanti dell’Azienda: Martina Bagnoli, Direttrice Gallerie Estensi Modena; Irene Biolchini, Guest Curator MIC Faenza; Leonardo Caffo, Professore, filosofo, curatore editoriale; Rosa Cascone, Curatrice; Daniele Crippa, Collezionista, critico d’arte e Direttore Museo delle sculture di Portofino; Luca Fiandri, Responsabile R&D Marca Corona; Annapaola Negri Clementi, Avvocato esperta in diritto dell’arte; Mariachiara Russo, Product Manager Marca Corona; Giuseppe Stampone, Artista; Sara Zambon, CEO R&P Contemporary Art e Parasite 2.0, Collettivo di Architetti e agenzia di Design e ricerca.

Le iscrizioni sono aperte dal 20 ottobre 2022 al 18 gennaio 2023 e sarà a Bologna, nelle giornate di Arte Fiera 2023, che sarà annunciato il vincitore del concorso che riceverà un premio in denaro, una residenza in azienda e vedrà realizzata l’opera proposta.

“La collaborazione con il maestro Giuseppe Stampone, l’esposizione del suo lavoro in Galleria e il concorso per talenti artistici rappresentano la naturale prosecuzione di un percorso di innovazione e creatività che ha caratterizzato nel tempo la vita di questa azienda che abbiamo voluto riprendere e che, in questa occasione, abbiamo potuto realizzare attraverso un’azione creativa condivisa con tutti i nostri collaboratori. I valori emersi da queste collaborazioni e da questo lavoro possono così diventare ispirazione e crescita personale e professionale per tutti noi. Questa di oggi è la prima tappa di un progetto che vuole continuare a coinvolgere artisti affermati e giovani artisti per costruire insieme all’azienda ed ai suoi dipendenti una serie di esperienze nel segno della ricerca artistica della scoperta e del cambiamento.”, evidenzia Lelio Poncemi, AD Marca Corona.

GIUSEPPE STAMPONE

Nel Blu Dipinto

Abbecedario d’artista: 21 opere inedite realizzate per Ceramiche Marca Corona

21 ottobre 2022 – 5 febbraio 2023

Galleria Marca Corona, Via Emilia-Romagna 7, Sassuolo, Modena

Inaugurazione: 20 ottobre ore 18.30

Apertura: lunedì - venerdì 8:30-12:30 e 14:30-18:30

In occasione delle Fiere di ottobre di Sassuolo 2022 la Galleria Marca Corona sarà aperta anche domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30

Ingresso gratuito