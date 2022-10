NOSTALGIJE | un percorso fotografico sull'Europa Orientale

Inaugura venerdì 14 Ottobre alle ore 19.00 la mostra NOSTALGIJE | un percorso fotografico presso lo spazio culturale CA.OS camera oscura in via Tre Re 70 a Modena. Il progetto, curato da quattro autori modenesi (Alessandro Lanzoni, Marco Martinelli, Matteo Mucchi e Gianluca Ravagnani), ripercorre i viaggi e le sensazioni dei quattro autori nonché amici, curiosi appassionati dell'Europa orientale: dall'ex Jugoslavia al mar Baltico, dalla Grecia alla Romania.

Gli scatti immortalano un'idea dell'Est sospesa nel tempo, in costante dialogo con il secolo scorso: grigiore, calore e fluidità raccontano terre ricche di contrasti e che hanno ancora il sapore di un'altra epoca. La nostalgia (in serbocroato nostalgije al plurale) accompagna l'occhio degli autori, uno stato d'animo reso ancor più irrazionale ed onirico dal fatto che non corrisponde ad un luogo o un tempo ma ad una aspirazione.

La mostra sarà visitabile nelle giornate del 15, 16, 22 e 23 Ottobre dalle 17 alle 21.

L'evento è organizzato a supporto dell'associazione La Luna di Vasilika Onlus che svolge attività a sostegno dei rifugiati in alcuni campi di accoglienza in Grecia e in Europa. Per informazioni, chiamare il numero 3469659249.