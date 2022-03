Metalmeccanica modenese e arte si fondono a Pietrasanta nella mostra di Sandro Gorra

Daily art, ironia, attimo: sono le parole chiave della mostra diffusa “SANDRO GORRA. L’ARTE DELL’ATTIMO”, a cura di Gianluca Marziani, che ha inaugurato sabato scorso presso la Chiesa di Sant’Agostino a Pietrasanta alla presenza dell’artista e delle istituzioni e che fino al 5 giugno 2022 animerà vie, piazze e luoghi d’arte della città, dal centro storico fino al pontile di Marina di Pietrasanta.

Lo storico capoluogo della Versilia, città del marmo e della scultura nota a livello internazionale, accoglie infatti quarantadue opere tra lavori pittorici, illustrazioni e sculture che vanno dalla grandezza monumentale alla media e piccola dimensione, di cui ventisei inediti creati appositamente per l’occasione, oltre a più di centoventi disegni, studi preparatori, bozzetti e lettering concept presentati in sei grandi collage, tutti a firma di Sandro Gorra, artista, creativo e art director milanese, che dell’ironia intrecciata alla poesia ha fatto la sua cifra stilistica.

Una mostra che vede la partecipazione anche di Modena, dei suoi quartieri artigiani, delle sue maestranze. L’arte unisce ed i metalmeccanici modenesi hanno molto da dare, sempre e comunque.

All’iniziativa culturale ha preso parte anche l’azienda Malagoli Aldebrando, laboratorio innovativo dei fratelli Gabriele ed Enrico Malagoli; l’art director Sandro Gorra ha lavorato spalla a spalla coi Malagoli per la realizzazione di alcune opere e per la creazione di alcuni componenti indispensabili alla parte espositiva. Queste le parole di Enrico Malagoli al termine dell’inaugurazione di sabato scorso: “Per lavorare bene occorre fare in modo che la contaminazione tra mondi diversi sia continua: l’industria è anche arte e la creatività è sempre stato l’elemento differenziante delle nostre piccole imprese. Lavorare con Sandro Gorra è stato stimolante, ora vi invito a visitare Pietrasanta ed a calarvi in questa mostra”.

