Formigine, continua la Mostra di Presepi alle Loggette

Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, alle Loggette a Formigine (piazza Repubblica 9), torna la tradizionale Mostra di Presepi, che rinnova il suo appuntamento dopo un anno di chiusura forzata. Non saranno solo questi però, i presepi visitabili in città. Sono tante infatti le rappresentazioni della Natività che si potranno incontrare passeggiando per le vie del centro storico: tra i tanti, l'immancabile presepe sulla fontana di Piazza A. de Gasperi.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: feriali 15.30-19.; sabato e festivi 10-12 e 16-19. L'ingresso è libero, nel rispetto delle normative anticontagio.