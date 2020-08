Castelnuovo, mostra d'arte di Daniele Franchini nella Sala delle Mura

L'arte e la beneficenza conquistano Sala delle Mura in questi ultimi giorni di estate castelnovese. Da sabato 29 agosto a domenica 13 settembre presso la Sala delle Mura di Castelnuovo Rangone Daniele Franchini espone le sue opere nella mostra “Il profumo dei colori”.

La rassegna è aperta in due fasce orarie giornaliere: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Per i visitatori c'è anche l'opportunità di acquistare i quadri esposti, e il ricavato della vendita verrà devoluto in beneficenza all'associazione “L'abito di Salomone”.

Per maggiori informazioni, contattare il numero 338-1154537.