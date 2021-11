“Quel Palazzo che Vedi dal Ponte”, una mostra sulla storia della migrazione in città

Tomorrow People, una mostra fotografica sull’R-Nord Una mostra che racconta la migrazione a Modena, nell’area del complesso R-Nord, partendo dalla storia di un giovane immigrato del Sud. Il Collettivo MaBo presenta per la prima volta in pubblico l’opera “Quel Palazzo che Vedi dal Ponte”, vincitrice del premio ???????? ?????? ???????? ????? ??????? ??????-??????? ? ?? ???-?? ?.????.?.?. ????’?????? ??? ????????? ???? ???-??? ??. Il lavoro interseca tre livelli iconografici – reportage, fotografie d’archivio e dagli album di famiglia, ritratti dei nuovi abitanti – ad altrettanti livelli narrativi, che comprendono le testimonianze dei protagonisti, gli appunti di lavoro e le considerazioni dei due ragazzi artefici dell’opera. La storia, scrive Michele Smargiassi, giornalista de “La Repubblica” che ha seguito il progetto, consente “di tendere un filo fra esperienze, condizioni, generazioni diverse nel corso del tempo”.

L'inaugurazione, in presenza degli autori, è prevista allo spazio CA.OS camera oscura, in via Tre Re 70 a Modena. La mostra sarà visitabile nella fascia oraria 16.00 - 20.00.

Il Collettivo MaBo inizia a lavorare al progetto nell’ottobre del 2020. Lo sfondo è il complesso R-Nord di Modena, conosciuto dai più con l'infame nome di Palazzi Eroina. Il soggetto però non è l'altro, siamo noi. È la storia di Franco, che arriva a Modena sul finire degli anni '80, spinto dalle opportunità lavorative del ricco Nord. Prende un monolocale in affitto in zona stazione, più precisamente all'R-Nord, dove resterà per circa un anno e mezzo, fino all'estate dell'87. Poi si trasferisce, mette su famiglia. Franco si direbbe che è uno che ce l'ha fatta; l'RNord diventa solo un lontano ricordo. Insieme al Collettivo MaBo, più di trent'anni dopo, Franco ritorna in quella che è stata la sua prima casa.