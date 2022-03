"Strade", alla Palazzina dei Giardini la mostra dell'artista catalano Jordi Colomer

Venerdì 4 marzo inaugura, alle ore 18 presso la Palazzina dei Giardini di Modena, la mostra "Strade" dell'artista catalano Jordi Colomer, realizzata con il contributo dell'Ambasciata di Spagna in Italia e Fundació Ramon Llull. La mostra sarà la sua prima retrospettiva in Italia e includerà celebri lavori come New Palermo Felicissima e?Anarchitekton. La mostra terminerà il 5 maggio.

Sabato 5 marzo alle ore 16 il Dipartimento Educativo FMAV propone una speciale visita guidata alla mostra alla presenza dell'artista Jordi Colomer e del curatore Daniele De Luigi. Un'occasione davvero speciale per scoprire e conoscere da vicino la prima personale di Jordi Colomer in Italia guidati proprio dallo stesso artista catalano e dal curatore Daniele De Luigi. Questa speciale visita guidata è un evento unico e non si ripeterà nel corso dello svolgimento dell'esposizione alla Palazzina dei Giardini.

Il 27 marzo 2022 Colomer realizzerà inoltre una nuova azione performativa concepita appositamente per l’occasione a cura di Daniele De Luigi e Federica Rocchi, co-promossa dal collettivo Amigdala e Dugoni scrl – Cimitero nuovo San Cataldo: un corteo che attraverserà la città di Modena - dal Cimitero di San Cataldo, opera di Aldo Rossi, fino alla Palazzina dei Giardini, sede della mostra - coinvolgendo la cittadinanza in un recupero catartico dell’esperienza dello spazio sociale, nel pieno della difficile uscita dalle restrizioni imposte dalla pandemia.

Jordi Colomer

Jordi Colomer (1962) si è formato come artista, architetto e storico dell'arte nella Barcellona progressista degli anni Ottanta. Il suo lavoro?opera nel campo della scultura e delle installazioni, della fotografia e della videoarte, e tutta la sua attività si caratterizza per uno spiccato senso performativo, mettendo alla prova, attraverso le sue azioni, i modi consueti di utilizzare l'architettura e lo spazio urbano. Il suo interesse si rivolge ai sistemi di rappresentazione della città e alla nostra capacità di sovvertirli, e da questa indagine emergono i temi di fondo della sua pratica artistica: il nomadismo, il periferico, l'immaginario popolare, l'umorismo, la comunità, il provvisorio, la finzione e l'utopia. Jordi Colomer ha rappresentato la Spagna alla 57a Biennale di Venezia (2017).

Informazioni:

FMAV - Palazzina dei Giardini: Corso Cavour, 2, 41121 Modena. Orario: da mercoledì a venerdì ore 11–13 | 16–19; sabato, domenica e festivi ore 11-19. Opening: venerdì 4 marzo, 18–20. Parata - Azione performativa: domenica 27 marzo, 10-13. Ingresso: biglietto intero 6 € / ridotto 4 € (Circuito Vivaticket). Biglietto cumulativo: DecompressedPrism + Le avventure di Aldo + Strade: 12 €. Ingresso libero ogni mercoledì. Informazioni: biglietteria@fmav.org?|?www.fmav.org | tel. In orario di mostra: Palazzo Santa Margherita 059 2032919. Per accedere è necessario esibire il Super Green Pass.