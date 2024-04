A Sassuolo la personale di Tea Costa "Valori a colori"

Appuntamento alla Galleria Cavedoni di Sassuolo dal 18 al 21 maggio con la mostra personale di Tea Costa "Valori a colori". L'artista propone una serie di nuovi lavori, tecnicamente sono delle tele, su cui viene applicato uno sfondo acceso, con un diverso effetto sfumato a seconda del soggetto. Sopra questo sfondo si libra un oggetto, un ciondolo, appeso a un semplice profilo di rame, come se fosse la corda di una canna da pesca. Il significato di ogni oggetto è archetipico, si richiama a grandi temi, ma non solo, può anche echeggiare idee di lievità e leggerezza.

Scrive Barbara Crespigni: "L’artista utilizza la tela in maniera duplice, ce la mostra in una doppia valenza: come un oggetto insieme alla forma in rame, con la quale si fonde e diventa un unicum; quando però la tela continua ad essere anche un substrato fine a se stesso e sul quale si vede uno sfondo sfumato, che ne determina il valore plastico. Da questa duplicità, nasce il gioco che sapientemente Tea Costa ha portato alla luce. C’è un che di ludico in questa proposizione, una traslazione di ciò che è in effetti un gioiello quando viene portato al collo. Con un salto della creatività l’artista idea e fa vivere dei quadri gioiello. Ma non si consideri solo l’aspetto giocoso poiché Tea Costa ha voluto anche riproporre una tridimensionalità che aveva avuto modo di provare con delle performance in cui abbinava pittura e danza, e la cui conoscenza le deriva dalla sua professione di architetto.



La pittura viene poi abbinata alla sapiente arte artigiana dell’oreficeria. Il materiale degli oggetti realizzati è il rame. L’artista si è sperimentata con nuove tecniche che l’hanno messa in relazione con una tradizione aulica e consolidata. Si è confrontata con artigiani locali ma anche con quelli napoletani di Rua Catalana, appartenenti alla sua città d’origine, che da generazioni tramandano la loro sapienza. Ma poi una volta individuate le forme Tea Costa dotata di seghetto a traforo ha definitivamente dato vita ai suoi oggetti, altrettante forme archetipe di “valori”. Questo lato di diverso dominio ha anch’esso tuttavia una valenza cromatica forte. E in effetti la scelta del materiale non è stata neutra, intanto per nobilitare la tradizione poc’anzi citata, ma anche per le virtù proprie del materiale, il rame, che vive e si trasforma sotto le mani di chi lo lavora, e ha una colorazione calda, che fa esistere appunto questi valori.

I temi degli oggetti fatti pendere sulla tela, sono temi che l’artista ha scelto con cura e attenzione. Ci sono auspici e desideri, idee sempre forti. Parliamo dei temi della Maternità, come luogo in cui i rapporti interpersonali toccano una significativa profondità, il tema dell’Abbraccio, come simbolo universale di una pace agognata, La Vita, l’Infinito la Leggerezza… Citiamo per finire un autoritratto di Tea Costa, che si intitola ME. Ogni artista è infatti un enigma a se stesso, si interroga sulla propria creatività, con grande romanticismo unito a un tratto di giocosa ricerca Tea ha creato una propria rappresentazione dove il mare, il blu e l’isola di Ischia come radice, ma anche l’isola come approdo a cui tutti potrebbero voler tendere, la fanno da padrone.

Sono presentati anche quadri antecedenti ai “ Valori a Colori”, quadri che ben designano il percorso artistico dell’artista: temi quali la fratellanza o l’amore, le moltitudini di persone, il mare, l’isola potranno essere apprezzati".