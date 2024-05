"Barocco da collezione": in mostra alle Gallerie Estensi le terrecotte della donazione Guandalini-Kabaivanska

Dal 16 maggio al 10 novembre 2024 la Galleria Estense di Modena espone per la prima volta al pubblico una selezione di sculture in terracotta della collezione Guandalini Kabaivanska. Si tratta di un’importante raccolta di opere che copre un ampio arco cronologico e geografico, dal Cinquecento al Novecento, dall’Italia settentrionale a quella centrale, con una preponderanza del Barocco emiliano.

Curata da Andrea Bacchi, Federico Fischetti e Davide Lipari, la rassegna esporrà una rappresentativa selezione delle sculture - esattamente 131 - destinate a diventare parte del patrimonio delle Gallerie Estensi, grazie alla generosa donazione che la mostra celebra con l’uscita di un catalogo scientifico, in preparazione per i tipi della casa editrice Pendragon, a firma di Andrea Bacchi e Davide Lipari. Sarà il primo catalogo completo di tutte le sculture Guandalini.

La mostra e il testo raccontano la vicenda straordinaria di Franco Guandalini, nato a Modena nel 1929, e la storia di una collezione nata girando per campagne e botteghe modenesi, bolognesi e reggiane, nel corso di una lunga vita parallela a quella professionale, alle passioni e alle frequentazioni internazionali condivise con sua moglie, la soprano Raina Kabaivanska. In accordo con la famiglia, il collezionista ha quindi maturato la convinzione che la collezione dovesse rimanere unita, senza correre il rischio di venir dispersa sul mercato.

Da qui, la scelta della Galleria Estense come destinazione ideale. Un’ipotesi accettata nel 2023 dall’allora direttrice Martina Bagnoli - con successivi accordi portati avanti dal curatore scientifico delle Gallerie Estensi Federico Fischetti - che culminano oggi in questa raffinata esposizione. Essa vede tra i suoi capolavori bozzetti, modelli preparatori e opere finite di carattere devozionale, sia a tutto tondo che a rilievo, in nuda terracotta o con antiche finiture policrome.

Grazie anche agli importanti aggiornamenti specialistici di Davide Lipari, la mostra offre un grande impulso agli studi sulla coroplastica e sulla produzione di oggetti in materiali diversi. Un insieme di sculture che vanno da protagonisti del barocco centro italiano, come Domenico Guidi (1625-1701) e Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), fino a scultori e coroplasti di area emiliana. A partire dal più importante di tutti, Giuseppe Maria Mazza (1653-1741), e dal suo allievo Angelo Gabriello Piò (1690-1769), affiancato da altri maestri locali come il modenese Antonio Traeri (1669-1732) o il forlivese Luigi Acquisti (1747-1823), per arrivare infine a una selezione di opere del primo Ottocento nella quale risalta il prezioso Presepe del bolognese Giovanni Putti (1771-1847) ancora contenuto nel suo “scarabattolo” in legno dipinto.

Si tratta insomma di un meraviglioso anticipo dell’intera collezione e del suo catalogo, una collezione che diventerà parte integrante della Galleria Estense e a cui saranno destinati adeguati spazi di deposito che garantiscano assoluta idoneità delle condizioni di conservazione e sicurezza, nonché piena accessibilità per studiosi e conservatori. Alcune opere scelte verranno esposte in permanenza e dialogheranno col ricchissimo e multiforme patrimonio del museo.

"La prima statua che ho comprato, da ragazzo del liceo, quella che posso considerare l'inizio della mia collezione, è stata un piccolo San Francesco in terracotta, che ora so essere del Settecento, ma che avevo preso, abbagliato dall'idea di aver trovato un'opera del mio amato Begarelli – dichiara Franco Guandalini - Quella che oggi si può considerare una collezione è cominciata così, in quegli anni, ed è durata tutta una vita. È una raccolta costruita per caso, prima coi pochi soldi che poteva avere un ragazzo, poi con i guadagni dell'adulto, in un periodo, il dopoguerra, dove tutto veniva disperso e le cose si trovavano praticamente per la strada".

Come dice Raina Kabaivanska: "Non ho sposato un farmacista ma un geniale trovarobe e la nostra casa, punto di riferimento per me e la mia famiglia, si è riempita di innumerevoli Santi, immagini della Madonna e Cristi, che caratterizzano la nostra collezione".

“Capita raramente che una importante raccolta si sia incentrata esclusivamente sulla terracotta, e ancor più raro è che questo si sia manifestato con una passione e una coerenza paragonabili a quelle di Franco Guandalini. – afferma Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi - La collezione si integra perfettamente con le ricche raccolte museali, per lo più messe insieme nei secoli dalla longeva dinastia degli Este. Oggi Franco Guandalini e Raina Kabaivanska vi si riallacciano con generosità straordinaria e profondo senso civico, decidendo di donare alle raccolte statali di Modena il loro nucleo di sculture, frutto di oltre sessant’anni di ricerche e acquisti".

Una mostra imperdibile dunque anche perché non tutta la donazione potrà essere visibile nell’allestimento permanente del museo: “Ci sono precisi fattori da tenere in considerazione, che concernono la diversa qualità delle opere, il loro stato di integrità o frammentarietà, il possibile dialogo che possono intrecciare con le altre collezioni - conclude Alessandra Necci -. Occorre trovare un equilibrio, necessariamente variabile nel tempo: quell’equilibrio che è il respiro stesso di cui ogni grande museo vive, grazie al polmone dei suoi ricchi depositi. D’altro canto, il museo statale è al tempo stesso il luogo della tutela, della valorizzazione, della fruizione al pubblico dei capolavori in esso conservati. Un luogo per sua natura stabile, solido, ma al contempo in mutamento perenne nel presentarsi ai visitatori”.

La donazione non si perfezionerà fin quando la residenza modenese di Franco Guandalini e Raina Kabaivanska continuerà ad essere da loro abitata, in mezzo a tutte le sculture che ne riempiono felicemente mensole e scaffali, tavoli, nicchie e piedistalli e dove a fine mostra torneranno anche le venti sculture in esposizione.