"Tre Minuti", una mostra di Roberta Mulinazzi per il memorial Sergio Gentilini

Si chiamerà "TRE MINUTI" la mostra fotografica della fotografa Mirandolese Roberta Mulinazzi, esposta sabato 25 Maggio in occasione del primo memorial Sergio Gentilini.

Sarà allestita presso Villa Giardino, l'evento avrà inizio alle ore 17 con una presentazione e alle 17.30 avranno inizio gli incontri di pugilato targato FPI. Ad affrontarsi saranno pugili della Boxe Cavezzo con le palestre limitrofe e non. La mostra sarà dedicata al Maestro Sergio Gentilini, scomparso nel 2022, che ha trascorso la sua vita al ring, prima come pugile, poi come allenatore affiancando con professionalità e saggezza tantissimi giovani della Boxe Cavezzo.

"Ho selezionato, per omaggiare Sergio, una trentina di scatti realizzati presso la Boxe Cavezzo. Alcuni ritraggono anche il grande Maestro, fanno parte del mio archivio fotografico dal 2015 ad oggi", spiega Roberta.

La mostra farà da cornice all'evento. Ingresso libero e gratuito.