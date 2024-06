Archivissima, 13 archivi modenesi aprono le porte al pubblico

“Passioni”, tema nazionale della rassegna Archivissima 2024, declinate in molteplici forme sono le protagoniste della “Notte degli archivi” che si svolge a Modena venerdì 7 giugno, dal pomeriggio alla tarda serata, con la partecipazione di archivi pubblici e privati cittadini e del territorio, che propongono mostre, presentazioni, incontri e installazioni.

Modena è protagonista con 13 archivi, per la terza volta riuniti in una rete coordinata dall’Archivio Storico del Comune di Modena alla quale partecipano Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, Archivio ANMIG Modena, Archivio Architetto Cesare Leonardi, Archivio della Provincia di Modena, Archivio di Stato di Modena, Archivio Storico di BPER Banca, Archivio Storico del Comune di Modena, Archivio storico diocesano di Modena Nonantola, Centro documentazione donna, Consorzio della Bonifica Burana, Fondazione Collegio San Carlo, Istituto storico di Modena, Polo archivistico storico Unione Terre di Castelli.

Il programma della manifestazione viene presentato mercoledì 5 giugno presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena con una conferenza stampa alla quale intervengono: Salvatore Puliatti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, Debora Dameri Direttrice del Servizio Biblioteche e Archivio Storico del Comune di Modena, Chiara Albonico Responsabile patrimonio Archivio Storico della Fondazione Collegio San Carlo, Giulio Orsini rappresentante dell’Archivio Architetto Cesare Leonardi; coordina l’incontro Licia Beggi Miani Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti. Sono presenti i rappresentanti di tutti gli archivi che aderiscono all’iniziativa.

Il programma completo

L’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena partecipa con una mostra documentaria dedicata alla “Passione civile” propria del “Circolo di lettura e conversazione della Società del Casino di Modena” che, fondata nel 1862, rappresenta la sintesi tra l’entusiasmo riformista di fine Settecento e di quello risorgimentale di metà Ottocento che portò all’unità d’Italia. Il circolo fu l’espressione dell’impegno civico di “uomini nuovi” che nell’attività della Società vedevano la possibilità di un esercizio di democrazia. Dalla Società del Casino uscirono poi alcuni parlamentari modenesi e alcuni amministratori locali alcuni dei quali ressero il Comune di Modena. (C.so Vittorio Emanuele n. 59; apertura 16,30-21,30 visite guidate 16.30 e 18.30 su prenotazione, info tel. 059-225566)

L’Archivio Storico del Comune di Modena propone l’esposizione “Gioco di rimandi. Nicoletta Moncalieri nelle carte d’archivio”: nei suoi collage, frutto di passione e rigore, l’artista modenese crea composizioni raffinate, calate in un’atmosfera carica di memorie e citazioni colte. Un immaginario contemporaneo di forme, elementi decorativi e grafie che, in modo sorprendente e inaspettato, entrano in relazione con il materiale storico dell’archivio. (V.le Vittorio Veneto n. 5; apertura 15,00-21,00, inaugurazione ore 18,00; info tel. 059-2033450).

La Fondazione Collegio San Carlo presenta l’iniziativa “La preziosa stamperia. Quando l’ingegno incontra la disabilità”: una sorella non vedente, un fratello appassionato di matematica. Fra Modena, Londra, Vienna, Milwaukee e Fivizzano, una storia di automi e appropriazioni indebite, ma soprattutto di invenzioni degli strumenti per la scrittura al buio che rivoluzioneranno per sempre il nostro mondo. (Via San Carlo n. 5; lettura spettacolo e laboratorio ore 21,00 e 22,00; info tel. 059-421200)

L’Archivio Architetto Cesare Leonardi propone “Cesare in giardino”. Natura, attrezzi, esperimenti, amici: esposizioni di un’inedita selezione di fotografie che Cesare Leonardi, architetto e designer di fama internazionale, autore con Franca Stagi del volume “L’architettura degli alberi”, ha scattato a partire dagli anni Duemila, quando il giardino della casa-studio è diventato un piccolo universo che ha ispirato il suo lavoro di architetto artista. (Via Emilio Po, n. 134; apertura 17,00-22,00; info@archivioleonardi.it)

L’Archivio storico diocesano di Modena-Nonantola, con “Passioni dominanti” espone carte dell’archivio che svelano due storie “appassionanti”, accadute nel XIX secolo: la prima una passione d’amore travolgente e omicida, la seconda una passione civica che animò la vita di un sacerdote del nostro Appennino. Curiosamente una data le unisce: il 1826, quando don Contri morì e quando i due complici vennero giustiziati sulla pubblica piazza. (Corso Duomo, n. 34, Apertura ore 15.00-20.00. Visita e narrazione ore 17,00 e 19,00; info tel. 348 3847940)

Presso l’Archivio di Stato di Modena, la mostra “Gli Estensi e l’Oriente. Commercio e politica nel Mediterraneo del Cinquecento” ricostruisce la passione per i commerci e le ambiziose strategie diplomatiche portate avanti da Ercole II ed Alfonso II d'Este con i sultani Solimano il Magnifico, Selim II ed i loro Gran Visir, attraverso una selezione di dispacci e documenti diplomatici provenienti dall'Oriente ottomano. (Corso Cavour, n. 21, Apertura ore 18.00 - 19.45, Visite guidate 18.00 e 18.45, Info tel. 059 230549)

Il Consorzio della Bonifica Burana, con “Evoluzione delle opere e delle attività di bonifica”, ci conduce attraverso un percorso tra Documenti e foto storiche per raccontare le attività svolte dagli uomini e dalle donne del Consorzio per la salvaguardia e valorizzazione del territorio. (Corso Vittorio Emanuele II, n. 107, apertura ore 16.00 - 19.00, info tel. 059 416511)

L’Archivio Storico BPER Banca, propone “Il gusto della memoria” dove il cibo è protagonista della mostra “L’incanto del vero”. Una corrispondenza di lussuriosi sensi intercorre tra i dipinti e una piccola ma significativa selezione di documenti dell’Archivio di Stato di Modena e dell’Archivio privato Rangoni Machiavelli esposti presso La Galleria BPER. Traendo ispirazione dalle nature morte e dalle indicazioni contenute nei ricettari d’epoca presenti in mostra, attraverso una rappresentazione del banchetto seicentesco, si offrirà ai visitatori l’opportunità di rivivere la convivialità del tempo. (Via Scudari, n. 9, apertura ore 16.00 - 22.00, visite guidate ore 16.30, 18.00 e 21.00, info tel. 059 2021598)

L’Archivio della Provincia di Modena, presenta la mostra “La passione visibile: dialogo tra dipinti e documenti”, un’occasione per far dialogare opere provenienti dalla Raccolta d’arte e documenti provenienti dall’archivio storico per appassionarci al patrimonio storico-artistico della Provincia di Modena tra ‘800 e ‘900. (Viale Martiri della Libertà, n. 34, Apertura ore 17.00 - 21.00, Visite guidate alle ore 18.00 e 19.30 è gradita la prenotazione sul sito istituzionale www.provincia.modena.it, info tel. 059 209279)

L’Archivio ANMIG - Modena, propone “Le passioni dei padri raccontate dai figli” dove, documenti e filmati raccontano, attraverso le carte dell’Archivio e i fascicoli personali dei mutilati, la Passione di chi ha vissuto un calvario personale durante le guerre mondiali e la Passione di chi oggi vuole ricordare queste sofferenze. (Viale Muratori n. 201, Casa del Mutilato “Gina Borellini”, Apertura ore 18.30 - 21.00 con laboratori in presenza. Dalle ore 20.00 collegamento streaming con ANMIG Perugia, in collaborazione con “Pietre della Memoria”, per visionare racconti tratti dai lavori realizzati dalle scuole per il Concorso “Esploratori della Memoria”, info tel. 059 235292-331 1267050)

Al Centro documentazione donna di Modena, la passione che anima le donne nella militanza politica e nell’associazionismo, dalla Liberazione ai giorni nostri, è narrata in “#lapassionedelledonne per #diritti e #pace” attraverso un’installazione e alcuni prodotti di Public History realizzati a partire dalla documentazione degli archivi dell’UDI di Modena e Reggio Emilia e dei movimenti femministi. (Strada Vaciglio Nord, n. 6, apertura ore 17.00 - 20.30, Presentazione installazione ore 18, Visite guidate alla sezione archivi ore 17.00 e 20.00, Info tel. 059 451036)

L’Istituto storico di Modena conserva un ampio patrimonio documentario che introduce alle istanze libertarie e alle forme di lotta e partecipazione al dibattito pubblico degli studenti modenesi, restituendo il clima di passione politica che visse anche una piccola città come Modena: “Libertà è partecipazione. Il ’68 come passione politica” una mostra di documenti delle scuole superiori e degli universitari, volantini ciclostilati, giornalini e foto delle manifestazioni. (Via Ciro Menotti, n. 137, apertura ore 15.00-20.00, Visite guidate ore 18.00 e 19.00, Info tel. 059 242377)

Il Polo Archivistico storico Unione Terre di Castelli, propone la mostra “ApPASSIONatamente: teatro, cinema e spettacoli nelle Terre di Castelli”. Il cinema e il teatro hanno da sempre rappresentato strumenti di massima espressione artistica e culturale, superando il semplice intrattenimento per divenire fenomeno di costume e potente strumento di formazione delle coscienze. L’evento si propone di ricostruire attraverso il patrimonio documentario dei diversi archivi alcuni momenti di vita collettiva delle nostre comunità, sospesi tra passione, tempo libero e cultura. (Via Papa Giovanni Paolo II, n. 96, Vignola, inaugurazione ore 20.30, apertura con visita ai depositi: 20.00 - 23.00, info tel. 059 775090)