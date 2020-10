Motel: fotografie, video e installazioni degli studenti Fmav in mostra al MATA

Fondazione Modena Arti Visive presenta negli spazi del MATA la collettiva Motel, che riunisce, attraverso fotografie, video e installazioni, gli esiti delle ricerche degli studenti del Master sull’immagine contemporanea della Scuola di alta formazione di FMAV. La mostra aprirà al pubblico venerdì 9 ottobre alle ore 18.00, e sarà visitabile fino a domenica 8 novembre con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì 11-13 / 16-19; sabato, domenica e festivi 11-19. L’ingresso è libero e gratuito, ma la capienza massima è di 40 persone in ottemperanza delle misure preventive alla diffusione del Covid-19.

La mostra, inizialmente programmata per essere parte della rassegna annuale The Summer Show di Fondazione Modena Arti Visive, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata posticipata all’autunno 2020 insieme agli altri due appuntamenti previsti: POSTcard, esposizione ideata dagli studenti di ICON Corso per curatori dell’immagine contemporanea della Scuola di alta formazione, alla scoperta delle opere dalle collezioni gestite da FMAV (al MATA dal 21 novembre 2020 al 10 gennaio 2021), e Broken Secrets, mostra virtuale curata da Javiera Luisina Cádiz Bedini nell’ambito di PARALLEL - European Photo Based Platform (sul sito parallelplatform.org).

Motel accoglie le opere degli studenti che terminano il biennio 2018/2020 del Master sull’immagine contemporanea: Luna Belardo (1998, Pavullo nel Frignano - MO), Leonardo Bentini (1994, Roma), Nicola Biagetti (1995, Bologna), Sara Sani (1984, Modena), Manfredi Zimbardo (1993, Palermo). Tramite una nuova generazione di artisti, Motel trasforma gli spazi del MATA in un territorio di passaggio e di scoperte: un luogo in cui ritornare e da cui ripartire, sospeso e iper-connesso allo stesso tempo, che non vuole offrire rassicurazioni, ma suscitare interrogativi e ispirare nuovi punti di vista. Questa panoramica di prospettive sulla fotografia contemporanea, contaminata da altri linguaggi come l'immagine in movimento e le pratiche performative, è il risultato di un percorso riformulato più volte dai giovani artisti, a partire dal periodo pre-Covid passando per il lockdown fino alla totale perdita dei consueti punti di riferimento, che però ha lasciato dietro di sé un terreno fertile per sperimentare visioni e strategie inedite e condurre nuove indagini artistiche. MOTEL è soprattutto un luogo mentale, uno spazio intimo e personale dove immagini e pensieri si intrecciano e prendono forma, così com’è stato vissuto dagli studenti, provenienti da contesti e formazioni differenti, il corso di studi del Master, durante il quale sono stati affiancati da docenti, artisti, curatori ed esperti italiani e internazionali che li hanno stimolati a sviluppare un proprio linguaggio artistico, esplorando ed estendendo le coordinate e le possibilità del mezzo video-fotografico.

Motel si declina anche in forma di magazine, concepito e realizzato dagli studenti nell’ambito di un percorso didattico sul prodotto editoriale condotto dal docente e grafico Emmanuele Coltellacci, che sarà distribuito gratuitamente in mostra e nelle edicole modenesi.

In mostra è presente anche la sezione Mid-term che vede protagonisti gli studenti del primo anno del Master sull’immagine contemporanea della Scuola di alta formazione di FMAV: Veronica Alessi (1991, Lucca), Federica Bassi (1993, Udine), Roberta Gennaro (1988, Palermo), Greta Grasso (1995, Genova), Elisa Moro (1994, Palmanova - UD), Paolo Munari Mandelli (1983, Bologna), Alessio Pecorari (1992, Modena), Fabrizio Previti (1996, Messina), Fiorenza Triassi (1995, Napoli) e Beatrice Zerbato (1994, Verona).