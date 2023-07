"Motor Valley. Viaggio nella terra dei motori" Il libro di Stefano Ferrari

Indirizzo non disponibile

Il giornalista e regista Stefano Ferrari lo scorso anno ha realizzato il docufilm ‘Motor Valley-Viaggio nella terra dei motori’.

Il libro si snoda tra le testimonianze di trentasei protagonisti del mondo dei motori dell’Emilia Romagna come quelle del figlio del ‘Drake’ Enzo Ferrari, Piero, di Tonino Lamborghini, figlio del fondatore del marchio, dell’ex pilota di Formula 1, Jody Scheckter e dell’ex Team principal e AD della Ferrari, Stefano Domenicali, di Horacio Pagani e Gianpaolo Dallara, delle omonime aziende automobilistiche, fino ai contributi di responsabili di aziende del motorsport del nostro territorio.

Quello che ne è uscito è stato uno spaccato di uno straordinario mondo e di un’eccellenza motoristica unica come è quella sorta nella terra dei motori, la Motor Valley: la scorsa estate il docufilm è stato presentato alla Meridiana con grande riscontro di pubblico e di ospiti. Il making-Off del docufilm è poi diventato un progetto su carta con la pubblicazione del volume ‘Motor Valley, viaggio nella terra dei motori’, edito da Minerva, firmato dallo stesso Stefano Ferrari, autore, regista e giornalista, e da Miria Burani che nel film ha curato la sceneggiatura.

Il libro contiene 50 fotografie storiche in bianco e nero di Walter Breveglieri e 50 immagini più contemporanee di Massimiliano Donati, accompagnate da testi in doppia lingua, italiano-inglese. Il volume contiene le parti delle interviste e delle indagini raccolte durante il lavoro di preparazione del progetto, non presenti nel docufilm, che lo avrebbero reso eccessivamente lungo. Il libro è dunque lo scrigno che racchiude l’intero lavoro sulla Motor Valley.