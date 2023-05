"Move.t festival", Corlo si fa in quattro: Musica, cibo, sport e solidarietà

È finalmente in arrivo il “Move.t Festival”, il primo festival del territorio che si svolgerà il 2, 3 e 4 Giugno allo Stadio Zambelli di Corlo.

Il Move.t è un'esperienza eccezionale e coinvolgente per tutti gli amanti della musica. Durante l'intero weekend, il pubblico avrà l'opportunità di godere di una varietà di artisti e generi musicali che renderanno l'evento unico nel suo genere. Sarà inoltre presente una zona Food&Bier, per tutta la durata della manifestazione. Le tre serate saranno inoltre aperte da un aperitivo con D.J. set.

Il Venerdì sera, l'apertura del festival sarà affidata ai Malvax, giovane band modenese che dopo tre edizioni di San Remo Giovani aprirà il tour estivo per la presentazione del nuovo disco. Seguirà la spettacolare performance della Bomber Band, un’energica formazione che farà cantare e ballare tutte le migliori hit ’70, ’80, ’90. La serata, inoltre, è organizzata in collaborazione coi Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello, che presenteranno il brano pop-rap "We serve", scritto da Federica Pinotti in collaborazione con Massimo Barbari e Naga, il cui ricavato dei download va in beneficienza.



Il Sabato sarà dedicato ai D.J. delle migliori discoteche del territorio, che faranno ballare tutta la notte con i loro set travolgenti e la loro selezione musicale di prim'ordine organizzata da uno dei D.J. più storici di Modena e non solo: Robby Ruini. Si alterneranno, sul palco, Luca LP, M.A.G.M.A., Becky D.J., Redmark, La Lira Vocalist e, ovviamente, Robby Ruini.

La Domenica, il Move.t Festival ospiterà i “local heroes” Disconfort, che con il loro Punk Rock travolgente sapranno coinvolgere chiunque. Infine, a chiudere la tre giorni, non potevano mancare i Killer Queen, una delle migliori tribute band a livello europeo del gruppo di Freddie Mercury e soci. Sarà un omaggio emozionante alla leggendaria band britannica, che vi farà rivivere i successi senza tempo dei Queen in un'atmosfera carica di energia.

Per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi, sabato si terrà un Torneo di Beach Volley, e domenica si terranno un torneo di basket (presso la palestra comunale) e la finale del torneo di calcetto dei medici del Policlinico di Modena.

Il Move.t Festival sarà caratterizzato anche dall’aspetto della solidarietà, in quanto una parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto al Comune Di Cervia, città gemellata con Formigine, recentemente colpita dall’alluvione.

L'evento è aperto a tutti ed è a Ingresso Gratuito.