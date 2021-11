"Mowgli, avventure nella jungla", il musical della Compagnia Nuovo Teatro San Prospero arriva a Modena

La compagnia Compagnia Teatro San Prospero Reggio Emilia presenta, domenica 14 novembre alle ore 18 presso il Teatro Attozero, il musical Mowgli-Avventure nella giungla.

Si tratta di una la rivisitazione dei due libri di racconti “Il libro della Giungla” ed “Il secondo libro della Giungla” scritti dal premio Nobel Rudyard Kipling. Le raccolte di racconti vennero pubblicati fra il 1893 ed il 1895 durante il periodo americano di Kiplin, nato e cresciuto in India. I più conosciuti di questi racconti narrano le vicende del “cucciolo d’uomo” Mowgli, abbandonato nella giungla indiana ed allevato da un branco di lupi.

Il riadattamento messo in scena è quello più fanciullesco dell’opera dove il ragazzino, qui in versione femminile, divenuto ormai adolescente deve esser ricondotto alla sua famiglia d’origine per evitare le ire della tigre Shere Khan che è ossessionata dall’uomo e dal fuoco da lui creato che ha sterminato la sua famiglia e di cui ha moltissima paura. Accettare un allontanamento dalla sua amata Giungla non sarà facile per Mowgli soprattutto perché dovrà lasciare il suo amico Baloo, l’orso più fannullone e giocherellone che esista, e la sua amata Bagheera, pantera saggia e protettiva, colei che lo ha salvato da morte sicura affidandolo alle cure della lupa Raksha. Nello spettacolo non mancano personaggi stravaganti e divertenti come le scimmie Bandar-log, scimmie giocherellone quanto spietate assassine se infastidite; queste sono capeggiate dall’Orango Re Luigi che vuole conquistare il fuoco dell’uomo poiché fonte di salvezza per il suo tempio. Il serpente Kaa che arriva dall’alto quando meno te lo aspetti per incantarti col suo sguardo e la sua sssinuosa voce. Ci sono anche pattuglie di elefanti che perlustrano la giungla ogni giorno per controllare che tutto sia sicuro. Capo degli elefanti un colonnello dal passato glorioso, accompagnato dalla moglie e dal giovane figlio; personaggio nuovo è Missy, la moglie di Baloo, una divertente signora dedita all’azienda di famiglia. Importante produttrice di miele ma soprattutto impegnata tantissimo nel l’arduo compito di far lavorare il placido Baloo, sponsor de “lo stretto indispensabile” che serve per vivere bene e godersi la vita.

Spettacolo divertente adatto per bambini ed adulti poiché accompagnato da canzoni indimenticabili con un giovane cast entusiasta e coinvolgente.



Genere: Musical per ragazzi; Durata: 75 min; Età consigliata: dai 4 anni. Prenotazione obbligatoria, obbligo di green pass. Vi chiediamo la cortesia di avvertire repentinamente lo staff in caso di annullamento di una prenotazione, vista la limitazione dei posti disponibili.

Costo Biglietto: Adulti 12 euro, bambini 8 euro. Ingresso riservato ai soli soci (3 euro tessera associativa). Info e biglietti: info@attozero.it

Online Tickets: www.attozero.it; Mobile: 3519402209; APP: Attozero per Android e iOS.